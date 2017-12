Denoncimi tek Berisha: Shefi i Krimit Ekonomik me mbrojtjen e Xhafajt po zhvat bizneset (Emri)

Ish-kryeministri Sali Berisha në një postim në faqen e tij të ‘Facebook’-ut ka publikuar mesazhin e një tregtari, ku ky i fundit denoncon Shefin e Krimit Ekonomik dhe Ministrin Fatmir Xhafaj.

Biznesmeni dixhital shkruan se Marsel Dulaj po zhvat bizneset, duke u vendosur gjoba. Sipas tij, shefi i Krimit Ekonomik mbrohet nga ministri Xhafaj.

MESAZHI I BERISHËS

Çunat e krimit bejne kerdine ndaj bizneseve!

Biznesmeni dixhital denoncon:

-Famozin Marsel Dulaj, qe i rrjep me gjoba dhe ryshfete!

-Mbrojtjen e tij nga Xhafa i droges!

Lexoni mesazhin e tij. sb

“Pershndetje Z.Berisha te uroj gjith te mirat. Jam nje tregetar qe kam nje dyqan telefonash tek posta afer tregut cam. Kam nje shqetsim nga ky Marsel Dulaj shefi Krimit Ekonomik. Kete z.Marsel u be e disata her qe e denoncojne per zhvatje te tregtarve. Dhe tregtaret e medreses dhe gjithandej dhe ky prap nuk paska zot qe e ndalon. Po na vjen dyqan me dyqan ketu tek posta kush shet telefon dhe na kercenon ose nga 1000€ ose do ju bllokoj telefonat e vjetr qe shesim. Mban dhe nja dy te tjer nga mbrapa vetes dhe ikerkon leket pa kurrfar problemi. Te lutem Z.Berisha bej dicka se ne nuk po nxierim dot qeran dhe shpenzimet aq shum ka ren puna jo me te mbajm dhe shefin e krimit ekonomik me lek. Ngrieni kete problem ju lutem se nuk guxojm te hapim dyqanet rrim me frik se na kerkon fatur per telefona te perdorur dhe na ibllokon po nuk idham bakshishin qe kerkon 1000€ eka vendos taksen. Jemi ne hall dhe zdim ku te gjejm zgjidhje se ky ka mbrojtje direkt nga ish-ministri Tahiri dhe nga ministri i tanishem Xhafaj. Dhe eshte i paprekshem ben si ido qefi dhe nuk e prek njeri. Ju e keni denoncuar dhe her tjetr dhe ministri xhafaj nuk ka mar asnje mas ndaj Marsel dulaj se si duket ato qe zhvat nga tregetaret ky shefi Marsel indan me shefat e vet. Dhe vazhdon i qet punen ky gjoba bizneseve perdit.”