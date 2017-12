Zhdukja e 3 ish zyrtarëve, Xhafaj: Nuk merrem unë me çështje të kërkimit, por…

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit në bashkëpunim me Zyrën e Sigurisë pranë prezencës së OSBE-së në Shqipëri ka organizuar sot Konferencën Rajonale 2-ditore “Mbi bashkëpunimin ndërkombëtar në Luftën kundër Krimit të Organizuar”. Ministri i Brendshëm, Fatmir Xhafaj është pyetur pas konferencës nga gazetarët për urdhër arrestet e 3 ish zyrtarëve të policisë që janë në kërkim, pasi dyshohen si të përfshirë në çështjen ‘Habilaj’.

“Unë nuk merrem unë me çështjet e kërkimit, kjo është detyrë e policisë dhe besoj që është duke e bërë” deklaroi Xhafaj.

Duke u ndaluar te operacioni ‘Forca e Ligjit’, ministri deklaroi se operacioni ka si synim krijimin e një data baze të dhënash dhe skanimin e të gjithë grupeve kriminale.

“Procesi është në përfundim, kemi një tablo të qartë për veprimtarinë dhe territorin, por edhe rrezikshmërinë. Ka disa shifra, por nuk jam këtu për të thënë gjëra që nuk më takojnë mua, unë jam ministër qe i bej detyrat e mia sipas ligjit. Nuk jam shefi i operacioneve apo drejtoi i policisë. Atë qe i takon oficereve te policisë duhet te pyesni ata”- tha ai, duke shtuar se “Ky eshte nje proces, jo me identifikimi, zbulimi dhe provat qe do ti çojnë para drejtësisë”- tha ai.

Cilat janë rezultatet e “Forcës së Ligjit”?

Ministri Xhafaj: Nuk besoj se duhet të them ndonjë gjë më shumë sesa ajo çfarë thashë aty. Por e ritheksoj atë që thashë aty që: Vetë operacioni “Forca e Ligjit”, pjesë e planit të veprimit që ka miratuar Qeveria Shqiptare, ka si komponente të tij të rëndësishme krijimin e një data baze të plotë të dhënash dhe mbi të gjitha skanimin e të gjitha grupeve kriminale, lidhjet e tyre brenda dhe jashtë vendit, aseteve që zotërojnë etj. Ky është një proces i rëndësishëm. Një proces i cili pothuajse është në përfundim. Ne tashmë kemi një tablo më të qartë se ku shtrihet ky aktivitet kriminal, cila është veprimtaria që ushtrojnë këto grupe nga pikëpamja e territorit dhe ndërlidhjes me to dhe rrezikshmëria që kanë. Natyrisht i takon pastaj Task Forcës Speciale që të bëjë një ndarje në nivelin e asaj çfarë do të ndjekë dhe drejtpërsëdrejti Task Forca Speciale dhe çfarë do të ndjekin Task Forcat Rajonale.

Kemi një shifër për të gjithë vendin?

Ministri Xhafaj: Po si thua? Kur bëhet një skanim nuk është se ka një shifër, por ka disa shifra. Unë nuk jam këtu për të thënë gjëra që nuk më takojnë mua. Jua kam thënë dhe një herë tjetër, unë jam ministër që i di detyrat e mia, sipas kushtetutës dhe ligjit. Unë nuk jam shefi i operacioneve, nuk jam drejtori i policisë. Jam Ministër i Brendshëm dhe bëj detyrat dhe flasë për atë që i takon Ministrit të Brendshëm. Atë që u takon oficerëve të policisë, duhet të pyesni oficerët e policisë.

Po dokumentimi ligjor Ministër i këtyre grupeve kriminale?

Ministri Xhafaj: Pyetja është shumë e drejtë, por nëse ju do të më thoshit mua që një shkrim e bëni ose një intervistë e bëni sapo mbyllni kamerën, unë nuk e besoj. Ju duhet edhe një proces tjetër. Dhe ky është një proces, jo më pastaj identifikimi, zbulimi, gjurmimi dhe krijimi i provave të nevojshme për t’i çuar përpara përgjegjësisë penale. Dhe ky do të jetë një proces në të cilin policia ka detyrat dhe përgjegjësitë e veta, prokuroria gjithashtu ka detyrat dhe përgjegjësitë e veta. Natyrisht me ndryshimet e rëndësishme që do të pësojë prokuroria si rrjedhojë e reformës në drejtësi, unë jam shumë i bindur që do të kemi një partneritet tjetër dhe një marrëdhënie shumë më të besueshme seç kemi sot.

Deri ku kanë arritur kërkimet tuaja përsa u përket tre ish-drejtuesve të lartë të Policisë së Shtetit për çështjen “Habilaj”?

Ministri Xhafaj: Unë jua shpjegova që nuk merrem unë me çështje të kërkimit, të cilitdo që kërkohet nga Policia e Shtetit. Policia e Shtetit ka detyrën për të bërë këtë gjë dhe unë besoj që është duke e bërë.

A ka një bashkëpunim me ndërkombëtarët sepse thuhet se kanë dalë jashtë shtetit?

Ministri Xhafaj: T’u japim ndërkombëtarëve atë që i takon ndërkombëtarëve, mos t’ju japim edhe përgjegjësi që nuk i takojnë atyre.

Shumë faleminderit!