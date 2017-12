“Duhej të parandalohej përmbytja”/ Rama-komentuesit: Nuk jam në komunikim direkt me Zotin!

Tweet on Twitter

Kryeministri i vendit, Edi Rama, gjen kohë që të përgjigjet edhe në facebook, teksa i gjithë vendin është nën pushtimin e ujit. Një nga komentuesit në facebook, me të drejtë i ka thënë se përmbytjet mund të ishin paralndaluar.

Por kryeministri Rama iu është përgjigjur me ironi duke thënë se nuk ishte në komunikim të direkt me Zotin që t’i propozonte idenë e komentuesit. Ky i fundit iu përgjigj se nuk është e nevojshme të kesh kontakt me Zotin, por mjafton të një personel të aftë për të investuar në kanalizime.