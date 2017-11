Vasili për djegien e mbetjeve: Skandali i radhës i Ramës

Kreu i grupit parlamentar të LSI-së Petrit Vasili ka hedhur akuza ndaj kryeministrit Edi Rama në lidhje me problemin e trajtimit të mbetjeve. Sipas tij, Rama po bën të parën atë që duhej të bënte të fundit. Duke u nisur nga intervista e dhënë nga përfaqësuesi i GIZ, Hermann Plumm në Deutche Welle, Vasili akuzon Ramën se po përdor strategjinë e gabuar në lidhje me këtë çështje, por sipas kreut të grupit parlamentar të LSI-së, ‘shkollëpaku nuk dëgjon’.

Statusi i plotë

Kryeministri skandal me inceneratoret e mbetjetjeve, po GIZ-i gjerman qe e kundershton, kazan eshte?

Strategjia e trajtimit te mbeturinave duke vene ne plan te pare djegjen (incenerimin) eshte teresisht e gabuar, sigurisht qe kjo eshte bere me qellim.

Kryeministri s’ka lene vend duke folur dhe inauguruar kete medemek kryeveper, qe e ka gjetur vetem ai.

Kryeministri e ka kapur me qellim per bishti problemin shume te rende te mbetjeve. Ai po zbaton te paren ate qe duhet te bente te fundit. Kjo e fut ne rrugen me te keqe trajtimin e mbetjeve, gje qe e demton rende vendin per sot dhe per dhjetra vjet ne te ardhmen.

GIZ dhe qeveria gjermane e thone qarte, po ku degjon shkollepaku?

Shoqëria gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar, e njohur ndryshe si GIZ, ka hedhur kritika të forta mbi qeverinë shqiptare për ndërtimin e inceneratorëve në disa rrethe të vendit.

“Incenerimi, një proces që kthen mbetjet në energji është zgjidhja e fundit. Fatkeqësisht më duhet të them që investimet më të mëdha po shkojnë në pikat që kanë më pak prioritet,” është shprehur Hermann Plumm për Dëelle.

“Ne si GIZ dhe shumë donatorë të tjerë në Shqipëri do të dëshironim të mbështesnin qeverinë dhe bashkitë që të krijojnë një sistem që fillon nga fillimi dhe jo nga fundi i hierariksë,” ka deklaruar Plumm.