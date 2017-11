Basha : do ta largojme Ramen dhe do ta pastrojme qeverine nga krimi….

Basha: është një shashkë e bazuar në mashtrime, që smund të largojë vëmendjen nga skandalet e jashtëzakonshme të kësaj qeverie, e cila ësht vënë në dukje nga partnerët ndërkombëtarë dhe po vlerësohet dhe nga ekspertët tonë. Fatmir Xhafa ka dekonspiruar operacionin për kapjen e tre ish-zyrtarëve. Xhafa zbatoi urdhërin e Ramës, pasi kapja e tre ish zyrtarëve do të thoshte kapjen e Tahirit, e më pas vetë Ramës. Si mund të arrestohet drejtori i policisë së Vlorës, që është personi që nuk arrestoi vëllain e Xhafës, ky i fundi ti kërkuar nga Interpool për trafik droge. Si mundet Xhafa ta arrestoi këtë person pra. Këto fakte dhe të tjera si këto të sjellura në vëmendje të opozitës do t’ja bëjmë me dije publikut dhe do faktojmë strukturën se si ministria e brendshme ishte kthyer në kupolën e krimit. Që të reformohet ministria e brendshme dhe polcisë së shtetit duhet të të largohet Rama si fillim dhe më pas duhet të reformimi. Hapi i dytë është procesi i spastrimit të MB dhe Policisë nga elementët e kriminalë që kanë shtrirë tentakulat e saj në çdo ministri dhe tek kryeministri. Prokuroria të çojë deri në fund hetimin për kokat e policisë. Arrestimi i Tahirit një orë e më parë. Edi Rama do bëjë gjithçka për ta ndaluar këtë, dhe për këtë ka mbështetjen e Fatmir Xhafës, i cili bllokoi ndalimin dhe ekstradimin e Agron Xhafajt. Ideatori dhe zbatuesi i projektit të Cannabisit në vend, që është vetë Edi Rama. Dhe kjo do kërkohet edhe me forcë nëse do të jetë e nevojshme… Largimi i Kreut të KQZ? Jo, nuk mund të ndodh me votat e mazhorancës. Kryeprokurori? Rama nuk ka të drejtë të zgjedhë kryeprokurirn e ri…Prokurorin nuk mund ta emerojë as Tahiri, as Rama, as Agron Xhafaj. Nuk do të pranojmë kurre që kryeprokurori të emërohet nga subjek