Flet miku i Olldashit: Takimi ynë i fundit një ditë përpara aksidentit

Miku i të ndjerit Sokol Olldashi, gazetari Ilir Kadia ka ndarë me ndjekësit e tij në Facebook takimin e fundit me ish-deputetin demokrat, një ditë para aksidentit tragjik që i mori këtij të fundit jetën.

Olldashi humbi jetën më 20 nëntor të vitit 2013. Kadia shkruan se takimi i tyre kishte ndodhur rastësisht tek ‘Artisti’, ndërsa kishin folur për rreth 2 orë bashkë.

POSTIMI I ILIR KADISË:

Sokol Olldashi.

Mëngjesin e një dite para se të ndodhte aksidenti u takuam rastësisht tek “Artisti”.

Po pinim kafe me Ad Krastën kur u shfaq Koli me cigarishte në buzë.

Hajde e pimë jashtë! Këtu s’ lejohet! Hajdeni se kam mall! -na tha e ne u çuam me qef. Biseduam nga të gjitha muhabetet nga “a” tek “zh” për gati dy orë.

Sikur u rrëfyem! Unë i thosha Kolit Çërçill! Se jo vetëm i ngjante në atë foton e njohur me puro por edhe pse ishte i qartë dhe i vendosur në çthosh e bënte, si ai.

Kur u dha lajmi në televizion atë natë ferri u futa në dhomën time e qava… qava!

Pas varrimit shkova vetë në vendngjarje të bindesha për çfarë kish ndodhur.

E njihja shumë mirë atë vend. Kisha punuar ekonomist në kooperative në fillim të viteve 80’. Pyeta mirë e mirë! U binda! Fati i keq në një natë shekspiriane. Tani, sa herë shkoj në varreza, kthehem medoemos tek Koli!

E shoh në sy gjatë!

Mundohem të çmallem!