Rama sqaron se pse vishet me çitjane dhe atlete: Akoma nuk u mësuat me mua…

Kryeministri Edi Rama ka sqaruar sot pse vishet me çitjane apo tuta, ndryshe nga veshja e homologëve të tij në Europë apo më gjerë. Rama tha se vishet siç e mendon, por asnjëherë nuk stonon me veshjen e tij. “Unë votën qytetarëve nuk ua kam marrë sesi vishem, por për ato që bëj”, tha Rama, duke shtuar që prej shumë vitesh kishte pasur dëshirë të vishej me çitjane, apo shallvare siç i quajti ai.

“Shallvaret, ose çitjanet i kam veshur shumë kohë më parë.

Në moshën 10-12 vjeç shkonim në plazh me tren dhe kur dilje në stacionin e trenit, krijoheshin dy rradhë njerëzish me gërshërë në duar dhe shikonin të rinjtë nga pantallonat.

Kishte dalë atëherë flama kundër pantallonave kauboj. Kjo kohë ka vdekur, sesi vishet dikush është çështje e tij.

Kam dashur ti bëj këto pantallona shumë kohë përpara. Unë vishem siç dua unë, siç mendoj unë. Unë jam Edi Rama, ndaj vishem kështu. Madje gjatë fushatës kur vesha tutat u ndjeva shumë mirë, pasi fushata është një garë dhe në garë me tuta garohet”, tha kryeministri duke sqaruar veshjen e tij.