Shpërthen avokati: Ja si taksa mbi të ardhurat dytësore, rrjep qytetarët. Do presim të na e fusë qeveria apo…

Taksa mbi të ardhurat dytësore që do të paguajë çdo shqiptar (një rast unik në botë në çdo këndvështrim të marrë)

Në 31 Dhjetor 2018 ju do të deklaroni se sa lekë keni marrë nga çdo aktivitet tjetër përveç rrogës! Psh keni shitur shpinë për të blerë një tjetër apo për të zgjidhur një hall shëndetësor apo operacion të shtrenjtë! Keni shit makinën apo celularin! Keni marrë nga qeraja e një objekti që dispononi apo nga leksionet apo një shpërblim. Të gjitha këto që quhet të ardhura dytësore jua kanë taksuar një herë! Por në 31 Dhjetor 2018 ju do ti deklaroni pavarësisht se mund ti keni harxhuar pjesërisht apo të gjitha për të njëjtat qëllime si psh shitja e shtëpisë apo makinës për të blerë një tjetër më të përshtatshme apo se keni ërë një operacion. Pra nuk bëhet fjalë për fitimimin e vitit 2018 por për çdo lek që s’ka ardhur nga rroga bazë!

Pasi ta deklaroni do të paguani 13% deri në 23%! Pra nëse shet shtëpinë 100 milionë lekë dhe shteti të ka marrë automatikisht 15 milionë lekë nga shitja (shto pastaj edhe shpenzimet e shitjes te noteri etj) ti do paguash edhe 13% për pjesën 40 milionë lekë dhe 23% për 45 milionë lekët e tjera (taksohesh me 2 nivele për nën dhe mbi 4.000.000 L). Pra ti realisht shtëpinë e shite 100 milionë lekë por shteti të merr mbi 30 milionë lekë dhe ty të mbeten më pak se 70 milionë. Nëse ti ke shit makinën 5 milionë ty të mbeten diku te 3 milionë! Pra shteti për çdo qindrakë të merr në 31 Dhjetor 2018 që ke siguru mbi rrogën bazë të merr 13-23%!

Por nuk mbaron këtu jo! S’ke parë asgjë akoma! Të nesërmen ti shko për l… sepse shteti automatikisht ti përllogarit të ardhurat e 2019 mbi bazën e 2018 dhe që në 1 Janar 2019 ti duhet të parapaguash, po e theksoj: TË PARAPAGUASH 100% të njëjtën shumë që sapo pagove 24 orë më parë në 31 Dhjetor 2018 sepse shteti konsideron se ti automatikisht kaq lekë do fitosh edhe në 2019 pavarësisht se ti atë copë shpi apo makinë që kishe shit 1 vit më parë nuk e ke më! Dmth shtëpia që shite në 2018 me 100 milionë lekë e që shteti të mori 15 milionë kur e shite dhe mbi 15 milionë të tjera në 31 Dhjetor 2018 do të ripaguash menjëherë në 1 Janar 2019 edhe 15 milionë të tjera. Pra shpija jote u shit 100 milionë por ti i dhe shtetit të paktën 45 milionë dhe të mbetën veç 55 milionë lekë. Kjo përllogaritje vlen për çdo të ardhur nga biznesi i vogël apo shitja e makijnës, celularit apo nga paratë e qerasë së përfitur dhe çdo e ardhur tjetër dytësore! Sepse ty nuk të llogaritet fitimi por veç sa lekë u vërtetuan që kanë hyrë pavarësisht se sa të kanë dalë!

Pra shkurt muhabeti veç nga kjo taksa përkatëse e re që do të paguash ti mjafto të shkosh për lesh pa asnjë pikë vazelinë!

Shqiptarë bëhuni gati për tu q.. prapë nga Qeveriu! Nuk lejohet vazelina! Qeveriu do t’ju marrë në 31 Dhjetor 13-23% të çdo të ardhure dytësore të 1 viti pavarësisht se u është taksuar kur e përfituat dhe po aq do paguani shtesë në 1 Janar për vitin që vjem pra 26-46% të çdo të ardhure dytësore nga 31 Dhjetori deri në 1 Janar pra në 48 orë!