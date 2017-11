Xhafaj: Pajisje sekrete në luftën kundër drogës. Salianji: E rritët buxhetin se gjendja është shumë e rëndë

Tweet on Twitter

Ministri i Brendshëm Fatimir Xhafaj është i pranishëm në seancën dëgjimore për buxhetin 2018 në komisionin e Sigurisë Kombëtare. Xhafaj tha se buxheti i këtij viti ka një rritje me 8.4% krahasuar me vitin 2017. nga ku përcaktoi edhe investimet që do të fokusohen për policinë 103%, garda dyfishim, DPCB dyfish buxhet.

“Shumë shpejt ata do ta bëjnë publike këtë mbështetje ndaj nesh. Buxhet në luftën ndaj drogës: Pajisje sekrete që nuk i përmend dot. Pajisje për policinë kriminale e shkencore. Do të shtojmë serverat. Do të blejmë motorë lundrues për drejtoritë kufitare bregdetare” tha Xhafa.

Pjerin Ndreu: Përgëzoj rezultatet e ministrisë në drejtimin e e Xhafajt me operacione pikante në luftën kundër drogës dhe krimit. Na jep shpresë për seriozitet në rritje në luftën kundër krimit

Xhafaj: 63 mln lekë do të përdoren për blerje. 80% e këtij fondi për pajisje përgjimi. 20% për zyra

Ervin Salianji: A ju rrit buxheti ngaqë gjendja është shumë e rëndë, krim, kanabis, drogë dhe shteti në funksion të drogës? A ka rritje pagash për policët? Vetëm Saimir Tahiri fitonte 5 mln euro në muaj. SHCBA nuk ka cuar përpara ligjit asnjë drejtues të lartë në burg si i implikuar në trafikun e droges.