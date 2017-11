Petrit Vasili: Pse hesht Ministria e Brendshme? Po mbron pushtetin e kryeministrit dhe Tahirit?

Skandali i dytë i Tahirit ka ngritur në këmbë mediat dhe gjithë shqiptarët. U zbardhen foto e detaje tê tjera të çështjes Tahiri. Ç’po ndodh?

Një një postim në facebook, ka reaguar dhe Petrit Vasili.

Ja statusi i plotë:

Pse heshti(?!)…..për ditë të tëra Ministria e

Brendshme për 863 mijë eurot?

Banditizmi u shfaq sheshit me 863 mije euro te pista neper makina, shto patentat e ish-ministrit etj….

Ngjarja u fsheh ne menyre te turpshme dhe mafioze per dite te tera nga policia.

Ministria e Brendshme heshti. Eshte pale?! Apo mbron pushtetin e kryeministrit dhe ish ministrit është duke shkelur ligjin? Ka presion qe te mos flase? Do vazhdoje te bashkjetoje me kete polici te kapur koke e kembe nga krimi? Duke mos folur, a mos ndihmon te fshihen provat?

Pergjigja e qarte dhe me veprime te forta e ketyre pyetjeve ndan perfundimisht se me kë eshte ministri dhe ministria e Brendshme me shqiptaret kunder krimit dhe trafikanteve apo me kryeministrin qe hesht perpara krimit dhe trafikanteve kliente te tij, si edhe u mbyll gojen te tjereve per te mos folur per te.