Don Raffaé Kryeministri e ambasadori konfidencialë Nga Don Raffaë Java që u mbyll ka qenë ndër më të tensionuarat mes maxhorancës dhe opozitës për atë që tashmë mund të quhet pa asnjë mëdyshje “çështja Tahiri”.

Nga njëra anë opozita, e cila pas një letargjie të gjatë që nga humbja e thellë e zgjedhjeve të qershorit, u zgjua dhe kalëroi tigrin për të kërkuar kokën e Saimir Tahirit, lidhur me implikimin e tij në aktivitetin kriminal të vëllezërve Habilaj, e nga ana tjetër, maxhoranca që, e zënë mesa duket gafil, edhe pse pranon hetimin e ish-ministrit të vet të Brendshëm nga ana e prokurorisë, bëhet bllok për mos lejuar arrestimin e tij. E ndërsa të dyja palët vijojnë me akuza e anatemime të ndërsjellta, opinioni publik në Shqipëri, siç ka ndodhur rëndom në këto 27 vite që shumëkush i quan vite tranzicioni (një absurditet më vete ky sepse i bie që në të jemi ende në një pozicion të ndërmjtëm midis socializmit dhe kapitalizmit, por kjo është një çështje tjeter) priste reagimin e ndërkombëtarëve lidhur me këtë çështje.

E kur them të ndërkombëtarëve, kam parasysh atë të shkëlqesisë së tij, ambasadorit të SHBA Donald Lu në radhë të parë cili, për hir të vërtetës, ka qenë ndër diplomatët më të anguazhuar duke kaluar në ndonjë rast edhe në protagonizëm me deklarata të forta e ndonjëherë duke shpërfillur edhe etikën e komunikimit. Por ndryshe nga herët e tjera, kur shkëqesia e Tij ka qenë më i menjëhershëmë në reagimet e tij, këtë radhë u desh të kalonin dia ditë derisa Ai të shprehej publikisht për çështjen në fjalë. Por këtë radhë ambasadori Lu, bëri shumë kujdes të bënte diplomatin, duke bërë një deklaratë nga ato të tipit as mish as peshk, ose më mirë edhe mish edhe peshk, si “askush nuk duhet të dalë mbi ligjin” apo “publiku duhet ta dijë të vërtetën për” çështjen Tahiri”, nëse është pa faj duhet ta dini, nëse ka faj duhet të përballet me drejtësinë”.

Ajo që të bën përshtypje në këtë dalje publike të tij, nuk është aq mënyra se si e lexojnë atë të dyja palët, sepse historikisht gjatë gjithë këtyre 27 viteve, i kanë lexuar sipas oreksit të secilit deklartat e ndërkombëtarëve, por mënyra e se si iu drejtua kryeministri ambasadorit amerikan me një shprehje lakonike “falemnderit Don”.

A thua të jetë kaq konfidencial kryeminstri ynë me ambasadorin amerikan saqë t’i drejtohet Atij me formën përkëdhelëse Don si t’a kishte mik të vjetër apo siç mund t’u drejtohej shokëve të tij të idealit, ta zemë Moz, për Gramoz (Ruçi) apo Lant (për Taulant Balla)? A e di kryeministri që ambasadori thirret Shkëlqesi dhe se edhe në ia pastë dhënë ai konfidencën ta thërrasë Don, në dalje zyrtare është i detyruar t’a thërrasë në mos, shkëlqesi, të paktën Zoti Lu? Çfarë mesazhi donte të përcillte kreu i ekzekutivit me atë “Falemderit Don”? Që janë miq të ngushtë, me mentalitetin e shqiptarit që gëzon përkrahjen e të fortit? Apo që sidoqë të jetë, ambasadori Lu është në anën e maxhorancës dhe as që do t’ia dijë për sulmet e opozitës?

Sigurisht që në planin njerëzor një kryeministër mund të lidhë miqësi me kë t’i pëlqejë, me ambasadorin francez, britanik, italian, serb apo grek, por kjo nuk i jep aspak të drejtë që këtë miqësi ta shpalosë në dalje publike me duke përdorur për ta apelativët përkëdhelës sepse mirë veten, por komprometon dhe ata.