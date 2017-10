Reagon Artan Hoxha: O pronar-Drejtor-kryeredaktor i te gjitha mediave, për ty ka një video me zë dhe figurë

Gazetari investigativ Artan Hoxha ka reaguar për sulmin e sotëm të kryeministrit Edi Rama ndaj gazetarëve.

Ai e shikon këtë ngjarje si një inskenim të Ramës për të larguar vëmendjen nga çështja themelore që lidhet me dosjen ‘Habilaj’ dhe Saimir Tahirin.

Sipas Hoxhës, halli i vërtetë i Ramës është në vend tjetër.

“Halli i vertete i kryeministrit eshte tjeter kund, te videot e rregjistruara me ze dhe figure. Aty s’te ndihmojme dot o pronar-Drejtor-kryeredaktor i te gjitha mediave ne vend. Urime per fitoren e sotme zoti kryeminister, …. por mos harro, qofte edhe njeri nga ne te mbetet ne kembe gjithnje do gjendet nje media brenda apo jashte vendit ku do shfaqet ajo video me ze dhe figure…”, shprehet Hoxha në një postim në faqen e tij në Facebook.

Nuk dihet ende se për çfarë video është fjala, por kujtojmë se së fundi kanë qarkulluar shumë zëra që flasin për ekzistencën e një fotografie të një ministri aktual me Habilajt, si dhe të përgjimeve të një kryebashkiaku me kriminelë.