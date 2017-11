Gjendet në Shkodër një skelet i rrallë. Çfarë mund të jetë kjo krijesë? (VIDEO)

Tweet on Twitter

Të gjithë e dimë që dinozaurët kanë ekzistuar më parë në planetin Tokë dhe me ndryshimet klimaterike dhe zhvillimin e njerëzimit kjo lloj kafshe është zhdukur.

Askush nuk e di me saktësi se ku kanë jetuar, pra cili shtet a kontinent ka qenë habitati i tyre, mirëpo ndër tjera askush nuk e thotë me siguri që nuk kanë jetuar në Shqipëri shumë kohë më parë.

Kështu, në qytetin e Shkodrës një qytetar ka gjetur një skelet shumë misterioz që pa dyshim i ngjason atij të një dinozauri.

Me bisht të shkurtër, gjymtyrët e dyta të gjata dhe ato para të shkurtra dhe kokën e madhe. A nuk është kështu konstrukti skeletor i një dinozauri?!

Por ka diçka, sepse skeleti i gjetur nga shkodrani është në miniaturë, pra jo me përmasat madhore të një disnozauri.

“Shikoni çfarë gjetëm në çatinë e shtëpisë në Velipojë.

Nuk e kam idenë se çfarë mund të jetë, prandaj po ua nis juve që të lexuesit të japin ndonjë mendim, sepse jam shumë kurioz.

Nuk ka shance të jetë mace apo qen sepse kam në shtëpi vet dhe e di si e kanë skeletin.”, -shkruan ai për JOQ.