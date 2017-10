A po vazhdon Rama praktikat korruptive me studion Atelier 4 ?

Kulla 35 katëshe pas Hotel Tiranës, punimet e së cilës do të fillojnë së shpejti, do të shërbejë si hotel dhe qendër tregtare.

Në dokumentat e tenderit në fillim thuhej se qëllimi i godinës ishte zgjerimi i hapësirave të Hotel Tiranës. Ky justifikim dukej aspak bindës pasi godina që do të ndërtohet është katër herë më e lartë se Hotel Tirana. Tashmë është e qartë se një pjesë e konsiderueshme e ndërtesës do të jetë qendër tregtare. Sipas projektit, kulla do të ketë 5 kate parkim nëntokësor dhe 30 kate mbi tokë. Nuk dihet ende se sa nga këto kate do të shërbejnë si qendër tregtare.

Leja për ndërtimin e saj, nga e njëjta kompani që ka nën pronësi dhe Hotel Tirana International, u dha në mungesë të plotë transparence në prill të vitit 2017 nga Këshilli Kombëtar i Territorit.

Aplikimi për leje ndërtimi është bërë nga studio Atelier 4, studioja kryesore me të cilën punon Kryeministri Rama, dje si kryebashkiak dhe sot si kryeministër.

Tashmë, me nisjen e punimeve për kullën “Sytë e Tiranës”, po në qendër, dhe me zbulimin e destinacionit të kullës pas Hotel Tiranës, është mëse e qartë se Kryeministri Rama dhe Kryebashkiaku Veliaj kanë nisur zbatimin e planin e qendrës së Tiranës të hartuar nga firma franceze Achitechture Studio, i njohur si plani francez.

Plani francez parashikon ndërtimin e 10 kullave të larta mbi 81 metra secila, afërsisht 20-25 katëshe të cilat do të vendosen përqark Sheshit Skënderbej dhe anash aksit të Bulevardit Dëshmorët e Kombit./exit.al