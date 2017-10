Ngjela: Rama ziu është i humbur, ja çfarë i ka thënë kancelarja Merkel

Avokati Spartak Ngjela ka komentuar sërish qëndrimet e fundit të Ambasadorit të SHBA, Donald Lu për krimin në vend.

Në një status në facebook, Ngjela shprehet se pas deklaratave të tilla qëndron reagimi i fortë kundër pazarit politik mes Edi Ramës, Sali Berishës dhe Lulzim Bashës.

Ai deklaron se qëndrimet e SHBA i janë shprehur Edi Ramës edhe nga kancelaria gjermane

Komenti i plotë i Spartak Ngjelës në Facebook:

Politika e lartë gjermane deklaron: kryeministri shqiptar Rama dhe të tjerët në Shqipëri nuk e dëshirojnë këtë sistem dhe nuk duan ta ndërtojnë.

Të gjithë ato që tha ambasadori Donald Lu para tre ditësh, ia ka thënë Ramës me ton të rreptë kancelarja gjermane Angela Merkel herën e fundit kur ky ishte në Berlin.

Po pse rrinë ende në drejtim këta ordinerë që e vetmja gjë që bëjnë është përvetësimi i vlerave monetare dhe materiale të Shqipërisë dhe të shqiptarëve?

Sot dëgjuan dhe zëvendëssekretarin e Departamentit të Shtetit: foli njëlloj si Donald Lu.

I.

E shihni si janë katandisur trimat që kanë vjedhur shqiptarët? Rama, Berisha dhe Basha kanë frikë të shfaqin hapur një marrëveshje të fëlligësht. (!)

Pyetja është: nga kush kanë frikë? Sigurisht nga politika amerikane. Po, pse janë kaq të lehtë nga mendja: derisa kanë frikë nga amerikanët që të shpallin një marrëveshje; nuk e mendojnë dot që e kanë edhe më të frikshme që të ndërmarrin bashkë një akt antiamerikan?

Po nuk është vetëm politika amerikane e hedhur në sulm moral me fakte kundër tyre, por edhe politika gjermane. “Ku shkoni o të mjerë? Pse rendin me vrap për t’u vrarë?” – Kështu do t’i u këndonte Homeri; sepse janë duke shkuar vetë drejt vetëasgjësimit.

II.

Po, ku t’i gjejë mendtë Ramë ziu! Në treg nuk ka. Kurse Saliu nuk para beson, po i ka hipur vagonit të Ramës që ta nxjerrë diku jashtë rrezikut; se ka hallin e fëmijëve.

E shihni si iu është katandisur Saliu, kampioni fallso i antikomunizmit! Një i korruptuar ordiner që, pasi ka dashur të shkatërrojë Shqipërinë dhe shqiptarët, e gjeti veten në vetëshktërrim me gjithë familjen e tij.

Dhe tani Saliu na e paska shpresën të Rama. Hajde Sali, hajde! Po, pse o derëzi, me atletët e Ramës do kalosh male dhe dete ti? Po Rama? Është i humbur. Do vazhdojë të fryhet edhe më në fytyrë, se e ka nga frika, dhe pastaj do qetësohet e do të shtrohet.

Nëse do që ta shpëtojë partinë që drejton, duhet të japë dorëheqjen sa më parë