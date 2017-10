Një arsye më shumë për të ngrënë mëngjes

Hani një shujtë të shëndetshme të mëngjesit çdo ditë, dhe zemra juaj do të jetë falënderuese.

Hulumtimet e publikuara në ‘Journal of the American College of Cardiology’ e kanë ndërlidhur shmangien e mëngjesit me një rrezik më të lartë të arterosklerozës – ku pllakat ndërtohen në arterie dhe i forcojnë e ngushtojnë ato, e që kjo direkt mund të shpijë në sëmundje kardiovaskulare.

Në këtë përfundim shkencëtarët kanë ardhur pasi i kanë studiuar më shumë se 4000 meshkuj dhe gra spanjolle, të cilët i kishin pyetur për dietat e tyre ditore dhe i kishin ndarë ata në tri kategori.

Grupi i parë dhe më i vogli, ata që nuk hanë mëngjes, kishin konsumuar më pak se 5 përqindëshin e kalorive totale në mëngjes – pra kishin konsumuar në mëngjes vetëm kafe, lëng apo ndonjë pije alkoolike.

Grupi i dytë dhe më i madhi, konsumuesit e një shujte të mëngjesit me pak kalori, kishin konsumuar mes 5 dhe 20 për qind të kalorive totale të tyre në mëngjes – duke konsumuar gjëra si kafja, lëngu, duke ngrënë ndonjë tost, pemë, etj.

Grupi i tretë, konsumuesit e një shujte të mëngjesit me shumë kalori, kishin konsumuar 20 për qind apo më shumë të kalorive të tyre totale në mëngjes – duke shijuar ushqime si domatja, proshuta, etj.

Arteroskleroza kishte qenë më e zakonshme te personat e grupit të parë, por gjithashtu edhe te grupi i dytë – pra tek ata të cilët kishin konsumuar në mëngjes ushqime me pak kalori.