Ja pse Rama udhëtoi me urgjencë drejt SHBA për të takuar Soros pas “bombave” të Donald Lu

Edi me urgjencë në SHBA për takim me Sorosin? Lu reagoi fort? Qeveria po dridhet?

Sps Jugoskllavia e Re është Projekt Gjerman për të reduktuar influencën amerikane në Ballkan dhe Soros “ka fitu tenderin e Projetit të Jugosllavisë së Re” që kur e përzunë nga Washingtoni me fitoren e Trump!

Sorosi bashkë me disa aktorë gjermane (psh ai Fondacioni Gjerman Friedrich-Ebert-Stiftung që organizoi atë show-n me lotët e a asaj vajtojcës) kanë fitu tenderin gjerman të Jugosllavisë së Re! Me paratë e BEsë dhe të Gjermanisë dhe kuptohet nëpërmjet mercenarëve shqiptarë duhet të neutralizojë rezistencën e proamerikanizmit shqiptar ndërsa Serbia me konsensusin e Moskës do të neutralizojë prezencën ruse në Nish! Rusët vetë janë të lumtur për defaktorizimin e SHBA në Ballkan sepse serbët dhe grekët të vetët i ka në çdo çast!!!

Deri tani vetëm Haradinaj është pozicionu qartë dhe kundër Jugosllavisë së Re, ja plasi Edit në sy! Kurse në Shqipëri vetëm ishKryeministri Berisha është shprehur (“ma propozuan mua Jugosllavinë e Re në 2012 por unë e refuzova”) dhe askush tjetër (Luli i Sorosit jo e jo, ai është pjesë e maskarallëkut përkatës)!

Të jeni të sigurtë që Washingtoni do kundërpërgjigjet! Jo drejtprërdrejt, absolutisht jo! Nuk përplaset Gjermania me SHBA asnjëherë publikisht për këto çështje! Përplasja e padukshme do të kuptohet nga rezultatet e dukshme!

Ka 1 javë që Era Trump po fryn edhe ktej 😉 Ndaj dhe Edin e thirri me urgjencë në New York George Soros! I ka dalë era e qelbur lojës antiamerikane të Mafies Soros në Rajon! Tani fillojnë konseguencat!

Na ndiqni sot në darkë në AntiSoros TV për të filluar REZISTENCËN QYTETARE KUNDËR ESTABLISHMENTIT ANTISHQIPTAR DHE ANTIAMERIKAN! Nuk ua pret mëndja sa të fuqishëm janë! Dhe po aq të dobët! Sepse tashmë Washingtoni i njeh mirë!

P.s.

Para 3 muajsh 2000 vetë personel ushtarak amerikanë ripopulluan instalimet dhe vendqëndrimet ushtarake amerikane në Kosovë të braktisura nga administrata Obama! Rusët menjëherë kërkuan njohjen e pasaportave diplomatike në Serbi për gjithë pesonelin rus të Bazës së Nishit! Gjermania rriti ofertën ndaj serbëve për reduktim të prezencës ruse duke garantu gadishmërinë e Edit & Lulit pro themelimit të Jugosllavisë së Re dhe Farsa e 25 Qershorit ishin pjesë e kësaj garancie dhe për këtë kujdesej Sorosi!!! Para 1 muaji Amerikanët në kundërshtim me Francën dhe Gjermaninë mbështetën Haradinaj si Kryeministër si pykë kundër Jugosllavisë së Re…