Kuvend/ Basha: Ja dy arsyet pse krimi ka lulëzuar këto 4 vjet në Shqipërinë e Edi Ramës

Kryetari i PD-së, Lulzim Basha, e ka marrë fjalën sot në Kuvend për krimin që ka pushtuar vendin, për mposhtjen e Policisë si në rastin e goditjes të saj në Elbasan dhe ka dalë në konkluzionin se ka dy arsye pse krimi ka lulëzuar këto 4 vite në Shqipëri, në Shqipërinë e Edi Ramës: “Inkurajimi i qëllimshëm i drogës, që krijoi fitime marramendëse dhe arsyeja e dytë, kthimi i Shqipërisë në një strehë të sigurt për kriminelët e kërkuar në Evropë.”

Basha, duke kujtuar rastin e goditjes së Policisë, tha:

“Qyteti i kësaj historie është në Elbasan. Banditi i kësaj histori është dhëndrri i kryebashkiakut të Elbasanit. Po e përmbledh edhe njëherë: Një bandë kriminelësh ushtron dhunë të hapur mbi Policinë. Policia refuzon t’i hetojë pastaj Policia mohon të ketë ndodhur. Pyetja është: Ku e gjen kurajën një grup banditësh të sulmojë Policinë? Çfarë e pengon policinë ta godasë, por ul kokën dhe hesht?!

Përgjigjen e dini të gjithë?

2000 km larg Elbasanit, në Londër, Agjensia e Krimit botoi raportin e vitit 2016 të rrezikut të krimit në Britani. Në një nga konkluzionet thuhet se grupet kriminale kanë rritur dhe kanë kontroll mbi gjithë tregun e trafikut të drogës në Mbretërinë e Bashkuar. Rreziku është rritur ndjeshëm. Këto janë dy histori të shkëputura jo vetëm në distancë, por ka me dhjetra e qindra të tilla.

Pyetja është sesi shpjegohet që brenda 4 vjetësh jo më shumë krimi u kthye në problemin kryesor, në një kërcënim kryesor për shumë vende të Evropës perëndimore?! Si mundet që brenda 4 vitesh, shqiptarët që fituan të drejtën e lëvizjes pa viza, të kthehen në një vend që prodhon rrezik për vendet e BE?!

Sot po diskutojmë marrëveshjen e ekstradimit me Mbretërinë e Bashkuar, por dua ta paralajmëroj fare qartë sot se kjo marrëveshje do të mbetet një copë letër përsa kohë Edi Rama do të mbetet në pushtet se Edi Rama nuk ka asnjë problem me kriminelët. I futi në politikë. Nuk ka asnjë problem me drogën. E ktheu vendin në parajsë të drogës. Asnjë investim i huaj, asnjë investim prodhues, asnjë vend pune. Prodhimi kryesor u bë droga. Eksporti kryesor u bë droga dhe krimi. Funksioni kryesor i sistemit financiar u bë pastrimi dhe riciklimi i parave të pista të drogës. E kështu Shqipëria kapi në 4 vite, rekordet e zeza të krimit.