Basha: Rama nuk e do Vetingun, paguan më shumë njerëz për të sharë kundërshtarët

Kryetari i PD-së, Lulzim Basha, ka deklaruar sot se kryeministri Edi Rama ka vendosur ta sabotojë që në hapin e parë zbatimin e Vetingut.

“Me urdhër të Ramës janë shkurtuar kërkesat e organeve të Vetingut. Edhe sot e dëgjuam se thoshte se me këtë mbron taksapaguesit. Por ai paguan në kryeministri një administratë më të madhe se ajo e Trump. Para për sharës me pagesë ka, me qindra mijëra euro të taksapaguesve shqiptarë hidhen për njerëz që nuk sjellin asnjë të mirë, ndërsa për procesin e Vetingut nuk u gjetkan para për të mbështetur organet e Vetingut. Ky është akt djallëzor.”