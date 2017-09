INTERVISTA E PLOTË/ Berisha rrëfen tri gabimet e mëdha të Bashës: Ja çfarë e shkaktoi humbjen e 25 qershorit

I ftuar në emisionin ‘Fakt’ të Cim Pekës, ish kryeministri Sali Berisha ka folur pa dorashka për sa i përket ngjarjeve dhe situatës brenda Partisë Demokratike.

Berisha ndër të tjera edhe për listën e kandidatëve për deputetë të PD-së. Sali Berisha tha se konsideron të pamotivuara largimet e disa eksponentëve të rëndësishëm të PD-së nga lista sic është largimi i Jozerfina Topallit dhe Astrit Patozit. Berisha tha se lista nuk kaloi në forumet e partisë dhe se Basha nuk e ka pyetur për listën.

Intervista e Plotë

Çim Peka: Z. Sali Berisha, përshëndetje dhe faleminderit që më dhe mundësinë që të fillonim këtë sezon sërish bashkë.

Sali Berisha: Përshëndetje Çimi.

Peka: A ka qenë ky vit politik, viti më i vështirë i Sali Berishës në 27 vite?

Berisha: Nuk kam bërë një krahasim të tillë, por nuk them se ka qenë një vit i lehtë të themi, një vit me vështirësi ka qenë.

Peka: Në 27 vite, jeni politikani që konsiderohet të paktën nga opinioni si politikani që keni luajtur sipër tavolinës. Nuk i jeni shmangur ngjarjeve dhe flisni për gjithçka. Ditën që Lulzim Basha vendosi të kandidojë si kryetar i PD-së, ka bërë një deklaratë në seli ku tha ‘unë ngri kompetencat deri në zgjedhje, shpall kandidaturat dhe hap garën’. Në fakt nga dita që Basha u vetëngri, për shumë analistë më shumë se Lulzim Basha duket se u ngri Sali Berisha. Nuk keni folur deri ditën e zgjedhjeve.

Berisha: Kjo qëndron plotësisht që Sali Berisha u ngri dhe pse u ngri? Sali Berisha ka bërë një deklaratë dhe të jesh i bindur që do gabojnë gjithmonë ata që nuk i marrin deklarata e mia ashtu siç i them. Unë nuk fsheh kurrë ndonjë gjë pas deklaratës time. Kam bërë një deklaratë dhe kam dhënë dorëheqje të parevokueshme, kam përsëritur me dhjetëra herë që largimi im është pa rikthim. Në situatën e krijuar nga zgjedhjet, kishte me mijëra mesazhe që më kërkonin, në një farë mënyre ose një tjetër, rikthimin, gjë e cila nuk mund të bëhej kurrë nga ana ime. Kur kam bërë deklaratën kam thënë një gjë aty, se kjo dorëheqje lidhet me dinjitetin. Nuk po e jap dorëheqjen as për këtë e as për atë, por për dinjitetin tim. Thelbi i njeriut është dinjiteti i tij dhe unë absolutisht kam shërbyer me të gjitha fuqitë e mia në ato detyra, por kam ruajtur dinjitetin tim në çdo rrethanë dhe në çdo situatë. Dhashë dorëheqjen se ai ishte dinjiteti i Sali Berishës, por edhe i PD-së dhe rikthim mbrapa, Sali Berisha nuk mund të ketë. Atëherë, kësaj morie të pafundme njerëzish që kërkonin një gjë të tillë, unë nuk mu duk momenti oportun tua përsërisja edhe njëherë në atë kohë të njëjtën gjë dhe zgjodha heshtjen si mënyrën e përgjigjes time, pra nuk ka rikthim. Nëse unë do të hyja në polemikën e madhe që shpërtheu, padiskutim që unë do të ndiqja qëndrimet e mia. Ato janë të paralizuara njëherë e përgjithmonë, unë jam i dorëhequr nga PD.

Peka: Jeni i dorëhequr dhe i kushtuat shumë rëndësi dinjitetit tuaj z. Berisha. Por nëse ka dy parti politike në trevat shqiptare që janë më shumë se parti, po lëvizje janë Lidhja Demokratike e Kosovës e ish-presidenti Ibrahim Rugovës dhe PD e Sali Berishës. Por meqenëse i kushtoni kaq shumë rëndësi dinjitetit, a ju cenohet dinjiteti z. Berisha kur shikoni se Rugova nga varri, vetëm me hijen e tij po arrin ta mbajë LDK-në një nga dy partitë kryesore në vend dhe Sali Berisha, i gjallë dhe aktiv, partia e tij është plagosur më shumë se kurrë?

Berisha: Sigurisht që është e dhimbshme, dhe unë nuk e mohoj që ishte një humbje vërtetë e dhimbshme. Por nga ana tjetër as kjo dhe as një motiv tjetër nuk më bën mua të shkelmoj mbi veten time. Jam i bindur se ajo nuk i shërben PD-së dhe vendit në tërësi. Sali Berisha qëndroi në krye të asaj force, të presidencës, qeverisë për 23 vite. E mbylli në mënyrë përfundimtare kapitullin e tij.

Peka: Por jo aktivitetin politik?

Berisha: Absolutisht kurrë se mbyll gjer ditën e fundit të aftësisë time mendore dhe fizike unë do të vazhdoj.

Peka: Z. Berisha, do të ngul gjatë këmbë te dinjiteti. Shqiptarët ën ’90, firmosën një kontratë me Sali Berishën për të krijuar një të djathtë në këtë vend, që filloi me 1 milionë vota, por që në ditën më të keqe shkoi në 600-700 mijë vota. Në aspektin e dinjitetit, këta njerëz që janë të gjallë, në familjet e tyre kishin një kontratë me Sali Berishën. Për aq kohë sa ai është aktiv në politik, duke qenë atë që po ndodh në PD dhe duke qenë se keni qenë indiferent ndaj veprimeve të kryetarit, Sali Berisha prishi kontratën apo i la në baltë këta njerëz me të cilët firmosi kontratën?

Berisha: Në dorëheqjen time kam pasur bindjen më të madhe se ky është edhe dinjiteti i të gjithë demokratëve, se unë me atë akt nuk po veproja vetëm për dinjitetin tim, por të të gjithë atyre që më kishin mbështetur mua në 23 vite. Detyrimisht duhet të hapësh rrugën që të tjerë të avancojne dhe çojnë përpara kauzën për të cilën ke luftuar. Do të ishte më e trishta ditë kur të mendosh se tjetër kush përveç teje nuk mund të bëhej. Ky nuk ka qenë kurrë mendimi im.

Peka: Në fakt unë po flas për angazhimin jo për drejtimin z. Berisha. Ju jeni aktiv në politikë, por jo aktiv në vendimmarrje në PD. Jeni i bindur që gjërat në PD gjatë këtyre 4 viteve kanë shkuar mirë?

Berisha: Unë jam aktiv dhe do të mbetem aktiv, kjo nuk ndryshon asgjë, por une absolutisht nuk ndërhy dhe nuk do të ndërhyjë nëse unë nuk pyetem për të dhënë këshilla, në asnjë vendim të PD, sepse nuk mund të ketë forcë politike me dy liderë. Forcat politike janë me një lider, nuk mund të ketë beteja me dy komandantë, betejat udhëhiqen nga një komandant. Në këtë kontekst, më qartë se kushdo tjetër këtë e ka Sali Berisha. Duke u shprehur këto, ka të tjerë të cilët thonë, jo po influenca. Influenca lidhet me një seri faktorësh. Ata të cilët mendojnë se Sali Berisha duhet të heshti, dhe këta janë kryesisht në grupin mediatik, ata janë mjeranë që maten me hijen e interesave të tyre dhe asgjë tjetër. Sepse ti kërkosh Sali Berishës heshtjen, bën një akt më qesharakun në çdo lloj aspekti.

Peka: Z. Berisha këta mund të cilësohen zëra mediatikë e mjeranë deri në ditën që Lulzim Basha publikoi listën e tij. Por pas listës, këta nuk janë mediatikë, por me ndikim mbi kryetarin e PD.

Berisha: Cilido tjetër mund të përballej me Lulzim Bashën publikisht për pëlqim e mos pëlqimin e tij, përveç Sali Berishës. Sali Berisha, Lulzim Bashës ia ka thënë mendimet e tij. Atyre që kundërshtojnë Lulzim Bashën kam pasur mundësi t’ua them mendimet e mia. Nëse unë do të hyjë në betejë, unë do të ndjek betejën, por unë nuk kam ndërmend, betejat e mia kanë marrë fund. Betejat e mia në lidershipin e PD kanë marrë fund, dhe unë, angazhim tjetër nuk mund të kisha.

Peka: Edhe nëse shihni që PD po ngeòet thjesht një parti në histori, betejat e tua kanë marrë fund?

Berisha: As kam ndërmënd të dalë nga PD..Lexoni deklaratën time: edhe një po ngeli, aty do jem, i dyti do jem. Kryetari aktual, kryetari që do vijë e me radhë, në varësi nga vlerësimet e tyre, bazuar në forumet që drejtojnë, janë të lirë të marrin çfarëdolloj vendimi për PD. PD-ja nuk është pronë e Sali Berishës, nuk ka qenë kurrë. Ata që e kanë konceptuar si të tillë, ata nuk kanë kuptuar gjë nga ajo parti. Unë respektoj vullnetin e anëtarësisë së PD dhe unë qendroj në pozicionin tim të një largimi pa kthim.

Peka: Z. Berisha, ditën që Basha bëri publike listën e tij, unë kam bërë një analizë me titullin ‘Ik nga ajo listë Sali Berisha’. Argumenti është fare i thjeshtë. Nëse ka pasur parti politike në Shqipëri që ka histori kriminale është PS. Nga fillimi e deri më sot kjo parti nuk është shkëputur nga trashëgimia e saj dhe në formën elektorale i ka dhënë rezultat. Nëse ka parti politike në Shqipëri e cila trashëgiminë e saj ka lirinë, së bashku me gabimet që bëhen është PD. E gjithë lista e Bashës, përjashtuar Sali Berishën është një listë për të fshirë historinë e PD, e kundërta, lista e Edi Ramës është për të promovuar historinë politike të Partisë së Punës. Si e ka ndjerë veten Sali Berisha kur e ka parë veten në këtë listë?

Berisha: Absolutisht, unë e kam theksuar që atëherë që unë do të kisha bërë një listë krejtësisht tjetër. I kam konsideruar dhe i konsideroj të pamotivuara largimet e disa eksponentëve të rëndësishëm të PD-së nga lista. Kam theksuar që atëherë se kjo është listë e kryetarit, për herë të parë në historinë e Partisë Demokratike. Lista janë të partisë, kjo realisht ka qenë listë e kryetarit se nuk kaloi në forumet e partisë. Dhe nëse kjo listë fiton unë kam deklaruar se do ta duartrokasim në mënyrë të zjarrtë. Tani, çdo njeri tjetër në Shqipëri, përveç Çim Pekës mund të thotë se ‘ti nuk ke besuar se do të fitojë’. Njeriu që nuk mund ta thotë këtë është Çim Peka, po të ketë parasysh një bisedë që bëmë me hapjen e fushatës në Fier, e cila me aq sa unë di të vlerësoj fushatat, ishte një hapje e shkëlqyer dhe në vlerësimin tim, nëse fushata do të ruante atë trend Lulzim Basha do të arrinte të kapërcente problemet e krijuara dhe do të elektrizonte elektoratin shqiptar. Nuk jam paragjykues. E kam thënë atëherë që nëse fiton do ta përshëndesim në mënyrë të zjarrtë. Po humbi, ka përgjegjësinë më të madhe personale. Sigurisht e kam theksuar se jo e tërë përgjegjësia ishte vetëm e tij. Nuk do shërbente nëse do thuhej kjo. Përgjegjësia është e përshkallëzuar, por më kryesorja është e kryetarit.

Thoni se kam shkruar se Sali Berisha duhej largohej..! Jo. Pse? Sepse nuk kam qenë unë në listat e atyre që u larguan, kanë qenë ata në listën time. Kështu që unë pozicionin tim, e kisha ridimensionuar me kohë. Ata për mua kanë qenë bashkëpunëtorë të çmuar dhe unë jam vlerësues dhe falenderues për të gjithë bashkëpunimin që kemi pasur dhe mbetem në marrëdhënie miqësore me ta pa asnjë diskutim. Pastaj kur vjen problemi se unë të lista e atyre apo ata te unë është çështje tjetër.

Peka: Kjo është e vërtetë që nuk keni qenë në listën e tyre, por ata në listën tënde. Por në vitin 1999, kur një pjesë e mirë e PD-së linin teserën e PD-së në ambasadat në Tiranë dhe siç shkruante edhe shtypi në atë kohë që edhe kundrejt apartamenteve të ndryshme e të shikosh sot se të gjithë janë në krahun e Lulzim Bashës, janë kthyer nga PD-ja dhe Jozefina Topalli, e cila ishte e vetmja ndoshta e peshuar në flori nga ambasadorë të ndryshëm që të ju tradhtonte në 1999, ju mbajti. Si ndihet Sali Berisha sot?

Berisha: Edhe një herë e theksoj se kjo është listë e kryetarit të PD-së. As nuk do të më shkonte ndërmend që unë të bëja një listë si kjo. Por duhet të dimë një gjë, se çdo njeri bën listën që mendon. Problemi thelbësor i kësaj liste është që kjo nuk kaloi në forumet e partisë, gjë që nuk ka ndodhur dhe nuk mund të ndodhë më kurrë dhe s’duhet të ndodhë. Çfarë ndodh sot? Ka një armiqësi shumë të egër dhe që uroj të zbutet, për faktin se kryetari e mori përsipër të gjithë përgjegjësinë. Ata nuk i hoqi partia dhe forumet e partisë, se ata ndoshta mund dhe të hiqeshin nga forumet e partisë, nuk e dimë këtë, por ata i hoqi personalisht kryetari. Në këtë rast cili është apeli im për ta? Apeli im është, dakord, ky është një gabim për mua i papranueshëm që ju jeni hequr nga listat pa forumet. Megjithëatë, me të gjithë investimin tuaj në PD, kolosal që keni, mendoj se në qëndrimet politike mendoj se duhet tju udhëheqin interesat e PD-së. Sikundër kryetari mendoj se duhet të ketë një sens përgjegjësie, vetëdije se këta njerëz u hoqën direkt prej tij, jo nga forumet. Pra këta kanë një kauzus ndaj tij dhe duhet të gjejë mënyrën për ti zbutur, për të arritur drejt një situate tjetër. PD në historinë e saj këtë ka. Ka histori ndarjesh, bashkimesh, tolerancash të gjitha këto së bashku.

Peka: A ka biseduar me ju para se të bënte publike listat, a ka dhënë ndonjë shenjë Lulzim Basha se këto figura kryesore nuk do të jenë më në listën e tij.

Berisha: Jo nuk më ka dhënë një shenjë të tillë. Unë me Lulzim Bashën nuk kam biseduar për listën dhe nuk kam ndjerë absolutisht keqardhjen më të vogël për këtë. Pse? Nuk kam dashur të bisedoj. Unë i mbahem strikt asaj, më pyeti i jap mendimin siç e kam vetë. S’më pyeti, unë nuk flas.

Peka: Një pikëpyetje e madhe është takimi i gjatë i Lulzim Bashës me Edi Ramën, mbi 3 orë. Deri në këtë moment është një takim jo transparent. A ju ka thënë Lulzim Basha, a është konsultuar me ju, para apo pas takimit se çfarë ka biseduar. Ju a jeni në dijeni se cila është marrëveshja afatgjatë, sepse Rama flet për marrëveshje afatgjatë. Deri ditën e zgjedhjeve keni thënë që është një marrëveshje uin-uin.

Berisha: Po e kam thënë dhe e saktësoj se çfarë ishte. E kam thënë me bindje të thellë. Së pari, a më ka thënë Lulzim Basha që do të bëj takimin? Absolutisht jo, por jam i bindur në mënyrë të prerë se ai nuk ka shkuar atje i paralajmëruar se do të bëjë takimin sepse Edi Rama nga Elbasani tha se nuk po marr pjesë. Nuk di të kenë komunikuar, nuk kam pasur dijeni. Pas takimit më ka thënë dhe për hapin e tij për të pranuar çfarë ishte kërkuar dhe pak më shumë biles. Në rrafshin politik ajo ishte në vlerësimin tim një fitore e shkëlqyer. Nëse në atë kohë nuk e kam shprehur me termat e forta për arsye elektorale, unë tani e them: Ajo ishte një fitore e shkëlqyer e Lulzim Bashës. Sepse të arrije, tia rrëzoje gjysmën e qeverisë kryeministrit, tejkaloje çdo lloj parashikimi dhe ishte një fitore në rrafshin ndërkombëtar sepse e gjithë bota e mori vesh që ajo çadër pati kazus të drejtë dhe se ngadhënjeu kauza e çadrës. Kjo ishte. Nga ana tjetër e kam thënë dhe e them, Edi Rama shpëtoi lëkurën e vet dhe aty bëri mirë. Pavarësisht se ai për mua është ashtu siç është, përsëri ai aty tregoi një kuant politikani dhe shpëtoi lëkurën e tij. Ky ishte vlerësimi. Marrëveshja, ky sukses i madh u kthye në të kundërt nga Edi Rama, ky ishte problemi. Ai mori të gjitha avantazhet e marrëveshjes. Ai paraqiti atë si një sukses të vetin, e paraqiti atë si një mëshirë për një djalë të mirë si Lulzim Basha dhe marrëveshjes nuk iu bë avokatia në mënyrën e duhur nga Lulzim Basha.

Peka: Nga aftësia e Edi Ramës, apo paaftësia e Lulzim Bashës?

Berisha: Kaq mund të them, që Edi Rama me një diabolizëm të pafund, përvetësoi marrëveshjen dhe Lulzim Basha nuk e bëri dot avokatinë e saj.

Peka: Përmendët pak më parë zëra të ndryshëm mediatik, të cilët i kërkojnë prej 1 viti Lulzim Bashës që të imitojë Angela Merkelin, në atë që bëri me Helmut Kolin. Shprehja e famshme që përdoret në kafenetë e Tiranës, që Lulzim Basha do të bëhet lider kur të vrasë babain. Me sjelljen e tij politike, a duket se Lulzim Basha vrau babain e tij politik?

Berisha: Këto janë skema. Se këta janë injorantë politikë, zhul politik me injorancën e tyre. Së pari njëherë Helmut Koli nuk ka lënë Angela Merkelin si pasardhëse. Helmut Koli ka lënë Shaublen, ministrin aktual të Financave, njëri nga mendjet më brilante të botës gjermane, ndoshta të pasluftës së Dytë Botërore. Ai ishte pasardhësi direkt i Helmut Kolit. Këta nuk kanë njohuritë më elementare. Së dyti, Shauble dha dorëheqjen. Pse e dha dorëheqjen? Për shkak të skandalit të Kolit. Pra kjo është të krahasosh të pakrahasueshmen. Helmut Koli vdiq kolos, si kancelari gjerman më i madh i të gjitha kohërave. Ishte kancelari i dytë që bashkoi tokat gjermane. I pari, Bismarku i bashkoi në diktaturë, Koli i bashkoi në demokraci. Këta janë të vegjël shumë në arsyetim dhe logjikën e tyre.

Peka: Pavarësisht mos njohjes së historisë së CDU-së, nuk besoj se Basha e njeh më shumë, a ndihet Sali Berisha i vrarë politikisht nga pasardhësi i tij?

Berisha: Absolutisht jo. Zero. Në mënyrë absolute sepse Sali Berisha ka dhënë dorëheqjen nga lider i kësaj partie. Që në momentin që unë, të mendoj që s’mendoj kurrë, unë shkel mbi veten time, gjë që unë nuk e bëj kurrë.

Peka: Z. Berisha, gjatë këtyre muajve a jeni penduar që keni dhënë dorëheqjen në 2013 dhe ka shumë zëra dhe akuza brenda PD-së që keni mbështetur Bashën në 2013?

Berisha: Dy momente. Nuk jam penduar qoftë edhe për një të qindin e milisekondës, nuk pendohem. Gjatë jetës më ka takuar të marr vendime të rëndësishme, por unë kurrë nuk kam marrë vendime pa i marrë mirë dhe qartë. Kurrë nuk jam penduar për vendimet e mia. Për asnjë nga vendimet e mia të mëdha nuk jam penduar. E dyta për garën. Është e rëndomtë kjo që njerëzit besojnë gënjeshtrat e veta. Cila është e vërteta.. Në mënyrë absolute, as Lulzim Basha dhe as i ndjeri Sokol Olldashi nuk janë thirrur nga Sali Berisha për të kandiduar. Jo. Që të dy kanë ardhur vetë tek Sali Berisha. U kam thënë të njëjtën fjali që të dyve: Ky është vendim i juaji, unë nuk kam asgjë kundër. Ua kam bërë të qartë që asnjëri prej tyre të mos thotë se jam kandidat i Sali Berishës. Ishin kandiduar siç duhet. Djem të zotë që të dy. Fushata ishte e para e kësaj natyre.

Peka: A është e vërtetë që Lulzim Basha dhe Sokol Olldashi ju kanë ardhur në zyrë dhe ju kanë propozuar se fituesi do të ishte kryetari dhe humbësi nënkryetari

Berisha: Absolutisht kurrë nuk kanë ardhur. Po të kishin ardhur nuk do e pranoja, sepse ajo nuk do të ishte garë. Do ishte fiktivitet, ajo nuk do ishte garë në konceptim tim. Sokol Olldashi ka qenë një nga njerëzit më të zgjuar në drejtimin e PD. I ndjeri bëri një gabim të madh që më çuditi. Unë kam strukturat tha, ky (Basha) tha unë kam anëtarësinë. Mirëpo i ndjeri Sokol nuk e realizoi që strukturat drejtuese të partisë nuk ishin më ato që i donte anëtarësia, sepse në humbje anëtarë dhe militantët e thjeshtë të parin që akuzojnë janë drejtuesit lokal dhe me radhë. Ky ishte faktori përcaktues i asaj gare. Edhe unë u çudita, pse e bëri këtë zgjidhje, e bëri vetë. Ai i njihte strukturat në mënyrë të shkëlqyer, Sokoli, por nuk ishin ato që të bënin kryetar. Ato ishin ato të cilat anëtarësia i akuzonte si përgjegjëse për humbjen. Aq më tepër kur unë dhashë dorëheqjen. Në kushtet e dorëheqjes time, anëtari më i thjeshtë thoshte kur ky (Berisha) dha dorëheqjen, ky duhet të ikë një minutë e më parë.

Peka: Gjatë kësaj kohe që kishim një garë brenda PD-së, a keni qenë i gatshëm që ta mbështesni Jozefina Topallin nëse hynte në garë përballë Lulzim Bashës?

Berisha: Asnjë njeri nuk mbështesja dhe asnjë njeriu nuk do ti përzihesha në garë. Më ka ardhur Eduard Selami e i kam thënë se unë nuk mbështes njeri. E kam pritur Astrit Patozin, i kam pritur me radhë. Nuk mund të përzihem unë. Përzierja ime në PD ka marrë fund në çështjen e garave në PD.

Peka: Z. Berisha, mospërzierjen tënde në çështjet e PD-së, të paktën sërish, analistë të kryetarit aktual, po e lexojnë si shantazh që dyshja Rama-Basha i kanë bërë Sali Berishës. A ndiheni i shantazhuar nga takimi 3-orësh që kanë bërë?

Berisha: Absolutisht zero (qesh), të asnjë lloj.

Peka: Të nesërmen e marrëveshjes në zyrën tuaj ka ardhur për një kafe, ish-kryetari i LSI-së, presidenti aktual Ilir Meta. Jo veç atë, por edhe Ramën e Veliajn i kam takuar gjatë kohës së protestës së çadrës. Ilir Meta ishte i bindur se kryetari de fakto i PD-së, ishte Sali Berisha dhe nëse ka pasur një gabim të tij, i thoja që Sali Berisha është indiferent ndaj drejtimit të PD-së dhe kryetar është Basha. Më kanë konsideruar naiv deri ditën e marrëveshjes, sepse Ilir Meta besonte se çfarë do që të bënte Lulzim Basha, marrëveshje me Edi Ramën nuk bën se nuk e lë Sali Berisha. Koha tregoi të kundërtën. Çfarë ka biseduar me ju atë ditë, Ilir Meta?

Berisha: Një kafe kortezie dhe asgjë tjetër. Sepse personalisht unë e kam mirëpritur marrëveshjen dhe takimin Basha-Rama. Unë kam prerë çdo lloj përpjekje të Ramës që të komunikonte me Sali Berishën. Kam prerë me thikë çdo lloj përpjekje të tij dhe kam qënë kategorik. Ata janë takuar. Nuk është përgjegjësia ime që ata mendojnë gabim. Është çështje e tyre. Nuk ka diskutuar asgjë madhore politike përveç se një kafe kortezie me Ilir Metën. Ai ndoshta e mendoi se kjo marrëveshje kishte qëllime kundra tij, dhe nuk përjashtohet se ajo pati perkursione të tilla gjatë fushatës, çfarë pagoi një çmim shumë të shtrenjtë PD-ja. Sepse gjatë fushatës Rama arriti të krijojë përshtypjen se do të kishim një koalicion PD-PS. Vetvetiu doli atë javë që Ilir Meta do të ishte opozita e vetme, çka e ndihmoi LSI-në, e bëri me fletë. Nëse marrëveshjen Rama e nisi për të dëmtuar Ilir Metën, mund të thuash që Ilir Meta nuk humbi nga marrëveshja. Ajo javë propagande elektorale, e rrebesheve ndaj LSI-së u tha shqiptarëve se, shikoni ai është një opozitar i vërtetë.

Peka: Që nga momenti i artikulimit i nevojës për Reformën në Drejtësi, Ilir Meta ka pasur një bindje për një marrëveshje mes Lulzim Bashës dhe Edi Ramës, kundër Ilir Metës dhe Sali Berishës. A jeni ndjerë i trysnuar nga një marrëveshje të heshtur mes Bashës dhe Ramës?

Berisha: Asnjëherë. Nuk trysnohem. Nuk jam ndjerë dhe nuk trysnohem. Nëse ka njeri që e ka faktuar me mijëra herë që unë nuk trysnohem, nuk jam njëri që impresionohem.

Peka: Por kjo nuk e ndalon kundërshtarin të përpiqet?

Berisha: Unë nuk mund të them që Lulzim Basha është përpjekur. Se përpiqet Edi Rama ajo është punë tjetër. Absolutisht në asnjë rast nuk kam konstatuar se Lulzim Basha është në ujdi me të.

Peka: A keni dyshuar ndonjëherë në besnikërinë e Lulzim Bashës apo mirënjohjen e tij ndaj Sali Berishës.

Berisha: Asgjë nuk bazoj unë në qëndrimin ndaj meje në rrafshin sentimental. Unë çdo gjë e gjykoj dhe nuk kam pasur asnjë rast të dyshoj, apo të mosdyshoj. Unë jam njëri i dorëhequr. Në këtë pozicion, në një farë mënyre i gjithë prokupimi im është të jem rigoroz në statusin e të dorëhequrit sepse kjo më takon.

Peka: Mediat para dy ditësh kanë raportuar për disa debate në mbledhjen e grupit të PD-së. A ka qenë korrekt raportimi i medias?

Berisha: Pak a shumë korrekt, përveç interpretimeve absurde. Ai ishte një diskutim në mbledhje të grupit, nga më të rëndomtit. Ishte bërë një deklaratë, dy deklarata më saktë. Një deputet tha që “unë kam bindje”, dhe unë ja besoj plotësisht. A mund ti thuash gjë tjetrit kur thotë se unë kam bindje? Si thua dot. Unë kam bindje tha se kanë ngatërruar numrat. Dhe unë i besoj plotësisht se ai ka bindjen. Ky variant krijonte një problem. Sepse e zhvendoste çështjen nga ata që tradhtuan tek Ulsi Manja dhe komisioni. Por ne nuk mund ta zhvendosim fokusin nga ata që na tradhtuan.

Peka: Ju jeni Sali Berisha dhe kurrë nuk i keni lënë të harrohet ngjarjet. Unë nuk besoj se Sali Berisha nuk e ka të qartë se Grida Duma dhe Ervin Salianji deklarata e një nate më parë i kanë bërë në kokën e tyre. Madje zonja Duma ka thënë se po fliste në emër të grupit. Janë marrë në telefon deputetë që të shkruanin. Unë e kam bindje, po flas si Salianji tani, që pas këtyre deklaratave qëndron Lulzim Basha. Replikën e kishit ndaj Salianjit apo ndaj Lulzim Bashës.

Berisha: Replika ime ishte… meqë po pyet. Grida Duma është zëdhënëse e grupit. Këtu ndalemi. Zëdhënësja e grupit nuk mund të bëjë asnjë deklaratë pa miratimin e grupit. Ky është standardi! Ky ishte qëllimi im. Nuk e kanë kuptuar fare. Standardi është ky, zëdhënësja e grupit është zëdhënëse e mbledhjeve të grupit. Full, Stop. Zëdhënësja e grupit po foli, dhet të thotë se unë po flas si deputete, se si deputete mund të flasë, nuk ka censurë. Ama duhet të përcaktojmë rregullin. Aty unë jam deputet, jam anëtar i atij grupi. Zëdhënësja është zëdhënëse e grupit vetëm për deklarata që miratohen në mbledhje të grupit. Kjo u korrigjua dhe kaq.

Peka: U korrigjua, por kjo është krejtësisht e qartë. Dy funksionarë të grupit, një sekretar dhe një zëdhënësi nuk mund të mbajnë këto qëndrime pa lejen e Lulzim Bashës. A ju duket se Basha po ju bënte karshillëk jo drejtpërdrejtë, por duke përdorur dy të preferuarit e tij.

Berisha: Nuk ma merr mendja që Lulzim Basha do të funksionojë me një parcelizim të tillë, dy të mitë e tre të atij. I gjithë grupi Lulzim Bashën e njeh si kryetar të PD-së, kështu që dua të them që e kam jashtëzakonisht të vështirë të ma rrokë mendja se ai punon me dy vetë në grup. Ai punon me gjithë grupin.

Peka: Ka një propozim nga një pjesë e kryesisë së PD-së që kërkojnë ndryshime të rëndësishme në statutin e PD-së, për të rikthyer kompetencat tek institucionet dhe jo për ta kthyer në pronë të pronarit. Cili është gjykimi i Sali Berishës?

Berisha: Gjykimi i Sali Berishës, që ja kam shprehur dhe kryetarit dhe këtyre., është se ndërhyrjet në statut janë të domosdoshme. Ndonëse duhet të them që statuti ka nene që janë shkelur. Për të shmangur të gjitha këto, unë gjykoj se palët duhet ti bashkojnë ndryshimet statutore. Në bisedat që kam patur kam gjetur gadishmëri të plotë tek kryetari i PD-së, edhe tek të tjerët. Unë gjykoj se kjo është një rrugë me interesin më të madh për të gjitha palët për t’a kapërcyer këtë krizë të PD-së. Në këtë rrugë çdo palë duhet të lëshojë diçka, në emër të një perspektive të partisë dhe të vetë politike. Çimi unë gjithnjë më ka rastisur të takoj politikanë nga Shqipëria, nga Kosova, nga të gjitha anët, që ishin shumë të zemëruar në shkallën më të lartë me kryetarin, por unë ju kam rikujtuar një gjë: Problemi është investimi yt. Njerëzit që kanë investim politik, ata duhet të kujdesen mbi të gjitha për investimin e tyre politik. Po të marrësh disa prej bashkëpunëtorëve të mi, të marrësh se çfarë kanë shkruajtur ndaj meje, mund të bësh vëllime, por unë përsëri i kam pranuar ata plotësisht pikërisht mbi bazën e investimit të tyre politik, dhe kam qenë i kënaqur që ata po kthehen në investimin e tyre politik. Ndaj dhe unë i ftoj të gjithë politikanët që të kthehen në investimin e tyre politik dhe të gjejnë një gjuhë, nëpërmjet kompromiseve të shkojnë drejt një perspektive të re.

Peka: Kjo është e vërtetë, por investimi politik të jetë i garantuar, kërkon një analizë. Z. Berisha nëse ka çudi në këto lista është që numri 2 i partisë është jashtë Kuvendit. Në dijeni time kur ka mbrojtur votat e Lulzim Bashës është kërcënuar edhe me jetë. Ka pasur analiza se Sali Berisha e bëri deputet në shenjë të mirënjohjes për atë që qëndroi, për të hapur çdo kuti për të numëruar çdo votë në vitin 2011. Sali Berisha e bën deputet, për respektin ndaj ligjit dhe kryetar i Basha de fakto e lë jashtë listave, cili politikan beson se të investosh politikisht brenda PD-së me Lulzim Bashën e ke të garantuar. Po flas për Arben Ristanin.

Berisha: Rasti i Ristanit është i hidhur, pa diskutim Ristani ishte kandidat në listën e Vlorës, i vendosur në listë në një numër që besonte z. Basha se do të fitonte. Unë nuk e vë në dyshim që ai nuk e çoi Ristanin në atë numër për të humbur Ristani. Jam i bindur në këtë. E vendosi në atë numër në mënyrë që të mobilizohet më shumë fushata. E konceptoi drejt apo gabim, faktikisht Ristani sot është jashtë parlamentit dhe kjo sigurisht në aspektet e dhimbshme të humbjes së 25 qershorit, edhe ky është një aspekt i saj. Nuk mund të them se ky ka qenë një veprim i qëllimshëm për ta dëmtuar Ristanin. Unë kam bindjen se nuk ka qenë.

Peka: Ditën që Lulzim Basha ka hapur fushatën keni qenë shumë optimist. Më keni thënë që ky mund të jetë fjalimi më i mirë i tij në jetën e tij politike. Më keni thënë se nëse Basha vazhdon kështu për 10 ditë, Rama mbyllet në shtëpi. Pavarësisht që isha shumë skeptik, për fjalimin e Fierit pasi e pashë ndaja plotësisht mendimin, por isha i bindur që ai nuk të bënte këtë gjë. Ai nuk e bëri. A besoni se Basha mund ti kthehet rrugës së opozitës pa kompromis ndaj kundërshtarit.

Berisha: Fillimin e pati shumë të mirë, i shkëlqyer. Vështirësitë e listës ishin të padiskutueshme. Po ti kthehemi IPR-së , i cili për ne tragjikisht, por për të vërtetën u faktua milimetrik, ajo javë në vazhdim PD u ngjit me 5 pikë, nga 32 në 37.6%. Çfarë do të thoshte kjo? Kjo do të thoshte se PD-ja, po të ecte në këtë mënyrë do të tërhiqte si magnet të pavendosurit. Me Edi Ramën kishte 7 pikë diferencë, por ritmi i rritjes 5 pikë në javë PD-në e nxirrte pa diskutim parti të parë. Çfarë ndodhi? Për mua ndodhi fataliteti. Edi Rama me mjeshtri diabolike filloi, përvetësoi marrëveshjen dhe hapi në të katër anët e Shqipërisë me çdo gjë edhe me militantë të thjeshtë se “ne do të bëjmë koalicion”. Këtu kryetari i PD-së u tregua i vonuar.

Nuk e kuptoi që kjo ishte një puthje fatale për ne. Çfarë ndodhi në pollin tjetër. Jo vetëm rënia me 6%, por diçka shumë më e rëndë. U rritën nga 26.7 në 34.6 ata që nuk do të votonin. Pra blloku kryesisht militant i PD-së na u largua nga fushata. Ju po bëni koalicion, ne nuk kemi më punë me ju. Militantët janë aq sa janë jetik për fitoren aq janë dhë të hiperndjeshëm dhe pastaj, kur menduan se kjo mund të ndodhte, thanë ne s’kemi punë me këtë fushatë sepse ne mbajtëm çadrën 90 ditë, etj., ndërsa ata po bëjnë koalicionin. Ata nuk janë dakord me koalicionin. Kështu që u rrit në mënyrë paradoksale bojkoti i zgjedhjeve. Të ngrohje këta 10 % duhej ti hyje detit në këmbë. Mund të bëhej, por ishte shumë vështirë. Lulzim Basha kishte këshilltarë mizerabël elektoralë, mizerabël.

Peka: Nuk është këshilluar me ju?

Berisha: Në betejë, çdo kryetar partie ka këshilltarët e testimeve që janë kryesorët. Ata punojnë me fokus grupet. Ata testojnë çdo ditë mesazhin që ti jep. Ata ishin fiasko. Faktikisht ngjiste mesazhi i Edi Ramës. E gjithë beteja bëhet për të pavendosurit, që ishin 24% në fillim. Pra ata të cilët e këshilluan Bashën, ata ishin fiasko. Studimi që i bënë ata fokus grupeve ishte fiasko, kjo është e vërteta. Lulzim Basha programin e kishte të shkëlqyer, por votat nuk janë për programin. Një pjesë e tyre janë për programin e përqindja tjetër nuk janë. Përqindja tjetër shkoi për timonin.

Peka: Z. Berisha, ju thoni se Lulzim Basha kishte këshilltarë mizerabël, por një përqindje shumë e lartë e militantit më të thjeshtë e kupton që Basha po gabon dhe ai nuk e kupton? Ajo që sot militantët e PD-së kërkojnë është që të paktën të mos jetë i kapur. Sot ka një pikëpyetje të madhe. Sali Berishës i janë shitur deputetë jo veç kur ka qenë në opozitë, por edhe kur ishte kryeministër, por kurrë nuk ka pasur një reagim të tillë, sepse asnjë nuk ka besuar se deputetët e Berishës janë shitur me lejen Berishës. Arsyeja që ka një reagim është se nuk ka besim tek Lulzim Basha se nuk ka një shkelje syri. Militantët kërkojnë që të paktën kryetari të mos jetë i kapur.

Berisha: As deklaratat e mia, e as deklaratat e kryetarit nuk i bindin dot përnjëherë ata që dyshojnë. Ajo që i bind dhe ajo që është detyrë e kryetarit, është që me veprimet e tij, me vendimet e tij ai të konsiderojë para së gjithash stabilizimin e trupit të militantëve. Nuk ka parti pa militantë, ka lëvizje, si psh Macroni në Francë.

Një nga njerëzit më me eksperiencë por dhe të mençur në politikë është Ben Blushi, ku përfundoi? Ai mendonte se këtu ekziston klima si në Greqi, si punë Ciprasi. Vazhdonte një retorikë, që po ta shohësh puro të majtë, ndonjëherë dhe komuniste në aspektin social. Mendonte se të dy forcatve politike u iku koha dhe tani erdhi koha e Ciprasit shqiptar. Pati ndikim edhe tek ne, por jo nga Ciprasi, por nga Macron. Pati mendime që thanë se çadra ishte lëvizje popullore, por ajo ishte militanteske, strikt militanteske. Shkuan edhe gazetarë e akademikë që e nderuan shumë. Por çadra nuk u kthye kurrë në një lëvizje popullore. Ky ishte një gabim tjetër. Ky konceptim i çadrës si një lëvizje popullore ishte gabim. Çadra është një gjetje e shkëlqyer e Lulzim Bashës. Unë personalisht kam qenë për një taktikë tjetër. Ishte gjetje shumë e mirë, por interpretimi pastaj ishte i gabuar, ajo nuk ishte lëvizje popullore, por militanteske. Ka pasur militantë aty që kanë kaluar aty të paktën deri në 30 netë pa vënë gjumë. Nëse kryetari, dhe çdo kryetar, arrin vërtetë të ndezë një lëvizje popullore, ai ka çdo të drejtë të ndryshojë edhe emrin e partisë po të dojë, por me forume. E bejnë këtë, e bën Silvio Berluskoni dhe e ndryshon emrin çdo 4 vjet. Po pse? Sepse e studion, e studion saktë ama. Në këtë kontekst, Është detyrë e Lulzim Bashës të vendosë dhe e militantëve të punojnë për PD-në. Militantët për PD-në janë kërcelli i saj. Ne nuk jemi parti ideologjike si PS-ja, ne jemi parti vlerash. Atëherë këto militantë duhet ti kthehen PD-së bashkë me vlerat.

Peka: Do të ju bëj një pyetje por do të ju kërkoja maksimalisht, jashtë çdo kostumi politik një përgjigje të sinqertë: Vërtetë mendoni se PD-ja me Lulzim Bashën kryetar mund të vijë në pushtet?

Berisha: Unë nuk paragjykoj asnjë njeri. PD-ja ka pësuar një humbje të hidhur shumë. Unë besoj se Lulzim Basha ka të gjitha mundësitë të studiojë për të fituar, të studiojë gjithçka. Solli këtë humbje dhe të adaptojë një model që të çon drejt fitores. A e përjashtoj unë këtë, jo, nuk e përjashtoj. Sepse mundësia e ndryshimit është e çdo drejtuesi dhe se ndryshimi gjithmonë ka dhënë. A do ti realizojë këto Lulzim Basha është në dorën e tij.

Peka: A do të investohet Sali Berisha për ndryshimet në statut?

Berisha: Jo, nuk marr pjesë në asnjë vendimmarrje të PD-së. I vetmi investim i imi është që unë i kam kërkuar kryetarit që duhen ndryshime statutore, që ti japin garanci të tjerëve se janë në një parti, në të cilën kryetari ka fuqitë e veta, por forumet kanë fuqinë e tyre. Janë në një parti ku jo çdo gjë është në dorë të kryetarit. Sigurisht kryetari ka rol të madh, por ka edhe kufizimet e veta. Çfarë do që të bësh ti, le të thonë ç’të duan për mua, historik stër historik, por unë përveç dy – tre kuvendeve të fundit nuk kam marrë vota më shumë se 76-77 %. Ai 23 % më ka shoqëruar mua në të gjitha betejat. Ato janë beteja, dhe s’mund të them kurrë se e humba një betejë nga ajo përëindje. A Përkundrazi, ndofta fitova edhe më shumë nga ajo përqindje që smë votoi. Në këtë kontekst kjo varet nga Lulzim Basha i cili ka të gjitha mundësitë të shqyrtojë.

Peka: Dje ka qenë seanca me kryetar të ri, Gramoz Ruçin. Ndryshe nga 4 vitet e kaluara nën drejtimin e Ilir Metës, Sali Berisha ka folur pafund dhe ka pasur një marrëveshje të heshtur, që Sali Berishës nuk i ndërpritet fjala, dje Gramoz Ruçi që në momentin e parë ju fiku mikrofonin.

Berisha: E vërteta nuk është ashtu. Sali Berishës jo vetëm që i është prerë fjala, por edhe është përjashtuar nga parlamenti dhe specifika më e madhe e djeshme ishte mbyllja e gojës dhe e veshëve të Edi Ramës. Por për fat të keq kjo është njohuria që kanë mediat për parlamentin. Kjo nuk ka ndodhur kurrë. Dje në ditën solemne, Edi Rama fitimtari-humbës, ashtu siç ja thashë e qepi gojën dhe në një moment të caktuar, në një akt të padenjë, nuk kam qenë aty, por do e kisha bërë për dy lekë, shkoi e mbylli veshët në një moment kur po fliste një zonjë, në një akt mizogen, në një akt të turpshëm. Cilado zonjë që të fliste aty, për të treguar se ky burri, ky, që vuan nga komplekset më shumë se çdo tjetër, vuri kufjet kur po fliste zonja Kryemadhi, duke fyer gjithë shoqërinë shqiptare. Ne nuk kemi një trashëgimi të prapambetur, po e luftojmë atë trashëgimi. Çfarë ju thotë ai grave kur mbyll veshët kur flet një zonjë, çfarë ju thotë ai fëmijëve kur mbyll veshët kur flet një nënë? Një akt tmerrësisht i rëndë.

Peka: Rama bëri një imitim të asaj që bëri Donald Lu kur fillo të fliste Gramoz Ruçi.

Berisha: Raportet janë të pakrahasueshme. Së pari kemi të bëjmë me qëndrimin ndaj një zonje, gruaje, vajze. Nuk mundemi ne të përdorim bagazhet e të shkuarës tonë ndaj tyre. Ajo që Edi Rama bëri dje tregoi se çfarë hipokriti është ndaj grave dhe vajzave. Ndaj kujtdo mund ta bënte, ndaj meje, ndaj Lulzim Bashës, ndaj kujtdo, por jo ndaj një zonje.

Peka: Po gjestin e ambasadorit ndaj Ruçit?

Berisha: Ai nuk e interpretoi vetë gjestin, por nuk e mohoi. Unë dje këtyre u thashë në fjalën time, dasma juaj ishte dasëm pa nuse. E mendova më vonë dhe nusja e tyre ishte Gramoz Ruçi. Kjo nusja e fitores ishte Gramoz Ruçi. Ai shënon një rivendosje, një rikthim më të fuqishëm se kurrë që nga koha e Enverit, të sigurimit të shtetit. Ruçi ka drejtuar institucionin më terrorist të Pasluftës së Dytë Botërore, Sigurimin e Shtetit. Gramoz Ruçi është emëruar ministër i Brendshëm, në një kohë kur Ramiz Aliaj përgjaku Shqipërinë. Kërkonte me gjendje të jashtëzakonshme të lante hesapet me PD-në, por nuk ja mbajti falë 3 faktorëve. 1) Barrikadave që i vendosëm në rrugën e Dibrës, ngritjes së Kavajës në këmbë dhe degës së PD-së në Vlorë. Këto 3 faktorë rrëzuan skenarin e Alisë për gjendje të jashtëzakonshme në krye të të cilit vendosi Gramoz Ruçin se do të dini një gjë. Ramiz Aliaj publikisht nuk e shpalli, por kishte marrë vendimin e Presidiumit të Kuvendit Popullor për të shpallur gjendjen e jashtëzakonshme, ishte e vendosur është me dokumente. Kur na thirri ne forcave politike e kundërshtuan, e kundërshtuan edhe vetë forcat politike të partisë së tij. E kundërshtoi në mënyrë të vendosur i ndjeri Dritëro Agolli. Në kohën e Gramoz Ruçit janë vrarë në rrugët e Tiranës 11 persona nga sigurimi. Hakmarrje se pse rrëzuam bustin e Enver Hoxhës. Janë marrë dhe janë zhdukur çdo dokument nga hetuesia e asaj kohe. Një vajzë 12 vjeçare u shpall palë armike, që u plagos në dhomën e vet, tek shkolla e Bashkuar. Rikthimi i saj është një akt tmerrësisht i rëndë dhe është fundi i Edi Ramës. Me këtë ai u shpalli luftë të hapur të gjithë atyre që përjetuan.

Peka: Është fundi i Edi Ramës apo i partisë që themeloi Sali Berisha?

Berisha: Është fundi i Edi Ramës, sepse PS-ja nuk e ka bërë ndonjëherë këtë gjë. E bëri neobllokmeni Edi Rama. Duke e parë veten se ku është, duke parë se u përbuz nga 2.4 milionë shqiptarë, atëherë ky mendoi se njerëzit më besnikë janë xhelatët. Fatmir Xhafa ka burgosur njerëz vetëm se pse ka ngritur një teke raki për vdekjen e Enver Hoxhës dhe thotë nuk kam qenë në sigurim. Gramoz Ruçi u emërua ministër në këtë periudhë. A nuk mund të kishte në mesin e atyre 74 deputetëve njerëz të tjerë përveç Gramoz Ruçit dhe Fatmir Xhafës. Me Ruçin u ka shpallur luftë të gjithë atyre që u ngritën dhe përmbysën diktakturën në dhjetor dhe 20 shkurt. Kështu mendon se ndihet më i sigurtë. Ishte mjerane diskutimi e analiza që vetëm sa nuk tha që do ti propozojmë Ilir Metës për ti dhënë një dekoratë Gramoz Ruçit. Unë nuk them se Gramoz Ruçi është Kadri Hazbiu, Feqor Shehu, apo Mehmet Shehu, Koçi Xoxe, Hekuran Isai, sepse qëndroi një kohë të shkurtër. Por Gramoz Ruçi qëndron si simbol i policisë politike më terroriste të Europës. Me veprimet e saj, ka bërë që Europa ta krahasojë Enver Hoxhën me Hitlerin, ta quajë Enver Hoxhën, Hitleri shqiptar i pasluftës së Dytë Botërore. Tjetër. Kemi një arsye tjetër. Thuhet se Ruçi ka mohim të përjetshëm të vizës private për në SHBA. Pra ka një dënim nga qeveri amerikane ndaj këtij personi nga 2004-2005. Nëse kjo është e vërtetë kjo përbën një gjë shumë të rëndë. Numri 2 i shtetit shqiptar është në rreth të kuq për akte kriminale nga qeveria e SHBA. Jemi vend anëtar i NATO-s. Edi Rama mund ta marrë me vete në Nju Jork Gramoz Ruçin, por ajo është vizë tjetër. Atje shkonte edhe Sadami, Gadafi, ata janë viza të tjera për në OKB. Por viza të tjera si qytetar, nëse ka mohim të përjetshëm. Fatmir Xhafa, e dëgjuar se çfarë tha: Nuk mbaj përgjegjësi për familjarët. Çdo njeri mban përgjegjësi për familjarët. Unë mbaj përgjegjësi. E kam thënë 100-herë këtë gjë. Ai mban përgjegjësi. Nëse do të çlirohet nga përgjegjësia? Le ta arrestojë brenda 10 ditëve Agronin dhe ta çojë para drejtësisë italiane të bëjë dënimin. Do të ua faktojë shqiptarëve se nuk mban përgjegjës? Përkundrazi, përdor pushtetin për të mbrojtur Agronin, sepse kanë bërë bashkë paratë e drogës. Nuk kishte njeri tjetër? Edi Rama këta njerëz do, sepse mendon se ua ka lidhur shpirtin krimi do të jenë më besnik. Por ka bërë llogaritë më të gabuara.

Peka: Megjithatë zoti Berisha, Edi Rama kishte vota mjaftueshëm, më shumë sesa kësaj radhe para 4 viteve dhe nuk e ricikloi Gramoz Ruçin. Ka një analizë që vetëm pas faktit që Sali Berisha realisht, nuk janë vetëm naivët por edhe të tjerëqë nuk ka peshë në vendimmarrjen në Partinë Demokratike, Edi Rama guxoi të riciklojë dhe të provokojë, nuk janë vetëm naivët por edhe të tjerë që e besojnë. Madje ish-presidenti është shprehur se po provokon dhe luftë civile, duke vënë xhelatin e fundit të ish-sigurimit të shtetit në krye të parlamentit?

Berisha: Në krye të Kuvendit ja mori Ilir Meta atij, dhe ata që bëjnë të tilla krahasime me atë kohë dhe tani nuk janë realistë.

Peka: Mendoni se mund ta bënte dhe para 4 viteve?

Berisha: Nuk e di a mund ta bënte, nuk mund ta them. Por Ilir Meta e kishte kusht Kryetarin e Parlamentit, kusht të qartë të marrëveshjes. Çka do të thotë se do ta kishte bërë po të mos kishte qenë Ilir Meta. Unë kam patur problem të bind njerëzit, ose e kam patur të vështirë të mbroj tezën se ky është një neo bllokmen. Se të vendosësh Gramoz Ruçin dhe Fatmir Xhafën, ti çfarë bën? Ti rikthen figurat më të zeza të kohës së diktaturës. Fatmir Xhafa hetues politik i regjimit kriminal, Gramoz Ruçi ministër i sigurimit të shtetit. Pra Edi Rama e lexoi votën kundër dhe bojkotin e 2.4 milionë shqiptarëve si një tmerr, dhe ky është veprim në pani i Edi Ramës se tek këta të dy do të gjejë strehim.

Peka: Çfarë do të bëjë këto 4 vite Sali Berisha ndryshe nga 4 vitet e kaluara?

Berisha: Absolutisht identik me ato që kam bërë.

Peka: Do të jeni po i njëjtë në parlament, edhe pse kësaj radhe PD e ka kryetarin e saj brenda në Kuvend?

Berisha: Jo, këtu do ketë një ndryshim. Ka patur raste që kryetari i grupit më është adresuar që ti përgjigjem, do të jetë në mënyrë të pa ekuivoke ai që do të përgjigjet për Partinë, kryetari i Partisë Demokratike. Kurse Sali Berisha do të vazhdojë të mbrojë qëndrimet e tij në interesin publik, siç e gjykon ai me vendosmëri shumë të madhe.

Peka: Zoti Berisha para pak ditësh nga Durrësi, komisioneri Hahn, u bëri të qartë shqiptarëve në krahë të zotit Rama dhe kryeministrave të Ballkanit se duhet ta harrojnë Brukselin dhe duhet gtë orientohen nga Beogradi. Nga opozita nuk ka pasur ndonjë reagim, mediat gjermane po flasin prej dy viteve në mënyrë të veçantë muajt e fundit për një Jugosllavi të re. A ka një koment për këtë Sali Berisha?

Berisha: Qëndrimi im daton rreth 4 vjet më parë ndaj këtij problemi. Iniciativa e Ballkanit të 6-të është non strater. Kam një shkrim të gjatë për këtë punë. E vërteta është se në atë kohë që projektuar një mini Jugosllavi dhe kjo mini Jugosllai do kishte kryeqytet Beogradin, do kishte asamble parlamentare, do kishte një trupë ekzekutive etj. Ne e kundërshtuam me diplomacinë tonë në mënyrë të qartë këtë iniciativë, e kundërshtoi Kosova gjithashtu. Sapo u larguam nga pushteti e përqafoi Edi Rama me neobllkmenin tjetër Ditmir Bushati. Kjo është një iniciativë që bazohet në idenë e vjetër se Ballkanin mund ta bëjë zap dhe ta stabilizoijë kamxhiku serb. Pikëpamja ime dhe ajo që e besoj thellësisht, është vetëm një Ballkan i kombeve të barabarta mund të jetë stabël dhe mund të eci. Çfarë ndodhi më vonë? Më vonë kjo ide u la, doli iniciativa e Berlinit, e cila nuk është në vlerësimin tim modeli, pavarësisht seç thotë media, por unë e ndjek me shumë interes, nuk është modeli i një mini Jugosllavie, Jo, nuk ka trupë ekzekutivë, trupë legjislativë etj, por është modeli i një hapësire ekonomike. Një bashkëpunimi ekonomik dhe një vizioni të përbashkët zhvillimi, në kuptimin e infrastrukturës. Tani e gjitha kjo mund të thjeshtohet në një marrëveshje doganore. Në parim nuk mund të jemi kundër lëvizjes së lirë të mallrave, lëvizjes së lirë të njerëzve, dhe qarkullimit të ideve. Çfarë kërkon kjo? Kjo kërkon ekipe shumë të forta për negociate, pse ? se në rajon prodhuesi më kryesor është Serbia, tashti edhe në Europë prodhuesi më kryesor është Gjermania, por kjo nuk do të thotë që ti dhe Europa nuk e refuzoi Gjermaninë, përkundrazi e mirëpret rolin e saj. Në këtë kuptim prodhimi serb nuk përbën një problem, motiv, por nga ana tjetër mbrojtja e interesave të sektorëve të caktuar të secilit vend, kjo kërkon ekipe negociatore të forta. Pra në kuptimin tim, pse mediat perëndimore flasin? Mediat perëndimore flasin sepse i besojnë variantit se Bashkimi Europain nuk është për integrim të rajonit por për partneritet me rajonin dhe në politikën perëndimore ekziston kjo rrymë. Mediat ndofta janë më shumë të kësaj rryme,. A është udhëheqja kryesore e politikës Europiane e kësaj rryme? Jo, nuk është deri tani, jam i sigurt për këtë, sepse unë nuk ka pse të mos besoj tek Angela Merkel, nuk kam pse të mos besoj tek kryeministrat për deklarata e tyre. Por pse mediat flasin, sepse Vuçiç vdes t’ua shesë këtë serbëve si një mini Jugosllavi .

Peka: Pra në gjykimin tuaj nuk është?

Berisha: Jo nuk është një mini-Jugosllavi. Me kaq sa thuhet deri sot kjo është një hapësirë ekonomike rajonale dhe asgjë tjetër. Kush përfiton më shumë? Përfiton ai që prodhon më shumë dhe është më i pasur.

Peka: Zoti Berisha: Jo më shumë se para 1 jave, Ministri i jashtëm serb, Ivica Daçiç, ka bërë një deklaratë interesante: sa herë që Brukseli tregohet skeptik me zgjerimin, Edi Rama kërcënon me të tijën, se nuk do presim pa fund, ka dhe alternativa të tjera. Kurse Daçiç ishte specifik, në rast se Brukseli na mbyll dyert kemi SHBA-të. A e keni menduar ndonjëherë se Serbët do të kërcënojnë BE-në me Amerikën.

Berisha: këta janë çiftejnë Ballkanikë, Edi Rama e Daçiç e të gjithë këta e bëjnë Evropën me qesh, ju kujtojnë ata Haxhi Qamilët e dikurshëm. Këta mendojnë se në këtë mënyrë i bëjnë presion. Europa ju kërkon standarde këta i servirin kërcënime. Nuk kërcënohet Evropa. Europa ka një filozofi paqeje, nuk kërcënon, por është shumë e fortë në filozofinë e saj. Këta kërcënojnë Evropën, janë qesharakë. A e kë vënë re propagandën për Ramën, Shqipëria rol të rëndësishëm, Rama rol të rëndësishëm. ‘Politiko’, sajti i BE-së e renditi të fundit, edhe pse ka vende 3 herë më të vogla se ne, e rëndit të fundit për nga rëndësia është atlet bardhi Edi rampa. Këto janë krejtësisht përpjekje ballkanase që nuk duhen të përqafojnë vlerat evropiane dhe pastaj kërcënoj Europën. Europa tallet me ata.

Peka: Çështja e fundit. Tashmë Kosova ka qeverinë e saj. Çfarë komenti keni për qeverinë e re të Kosovës?

Berisha: Së pari unë i uroj kryeministrit Haradinaj, suksese në detyrën e tij,. Atë periudhë që ai ka qenë kryeministër, në vlerësimin tim ka treguar integritet, dinjitet dhe përkushtim. Qeverinë e ka krijuar, dmth ‘Kingmaker’ është Lista Serbe. Pra prania e Listës Serbe në qeveri apriori nuk mund të konsiderohet siç e etiketojnë. Çfarë dua të them? Në qoftë se deputetët e Listës Serbe janë kyçur në qeveri, kanë mbështetur qeverinë për të kontribuar në stabilitetin e Kosovës, konsolidimin e pavarësisë, ndikimin në Beograd për një qëndrim më realist, kjo do ketë efekte pozitive. Nëse lista Serbe do të jetë një zëdhënëse e Beogradit një mbështetëse e interesave të Beogradit në qeverinë e Kosovës, kjo do të jetë një dështim ekzemplar. Duke thënë këtë për qeverinë mendoj se Kosova ka një problem madhor për të zgjidhur dhe uroj që ta zgjidhi.

Peka: Që është?

Berisha: Negociatat Kosovë-Serbi janë të një rëndësie jetike për Kosovën për kombin shqiptar, paqen dhe stabilitetin sepse ato do përcaktojnë të ardhmen e paqes në rajon. Kam konstatuar së pari marrëveshjet e firmosura kanë pjesë shumë të pazbatuara, unë besoj se fajtor më kryesor janë serbët, nuk kam dyshim. Por kam konstatuar kundërshtia shumë të ashpra nga opozita në Kosovë. Unë mendoj se është në interesin më të mirë të qytetarëve të Kosovës dhe politikës së Kosovës që qeveria është qeveri dhe sigurisht që do qeverisë, sigurisht që do përfaqësojë, por në këto negociata një trup i gjerë siç e kishin në Vjenë, kur u përfaqësuan në mënyrë të shkëlqyer dhe ata e kanë këtë eksperiencë, për ta kryer këtë proces, ky do ishte mendoj unë interesi më im madh i Kosovës. Dhe jo të ndodhi tani që kjo qeveri të firmosë një marrëveshje dhe opozita të thotë që gjej këto, por bashkërisht duke ditur rëndësinë jetike të këtij procesi. Mesa di unë edhe zoti Thaçi dy javë më parë ka hedhur idenë e përfaqësimit më të gjerë në negociata dhe i uroj qa ata ta bëjnë. Përfundimi i negociatave me Serbinë është i një rëndësie shumë të madhe për paqen dhe stabilitetin në rajon.

Peka: Zoti Berisha faleminderit!

Berisha: Kënaqësia është e imja, faleminderit!