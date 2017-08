Qeveria e re/ Siç pritej, Rama emëron sërisht Xhafën në krye të Ministrisë së Brendëshme

Tweet on Twitter

Kryeministri Edi Rama po shpall sot emrat e kabinetit të ri qeveritar. Kështu, nga Asambleja e PS ai e nisi nga kreu i ri i Kuvendit, duke ia besuar këtë post Gramoz Ruçit, detyrë që më herët e kishte presidenti Ilir Meta.

“Grupi parlamentar, po e nis nga koka. Gramozi e ka mbuluar prej vitesh këtë detyrë por mandati ynë i ri kërkon t’i japim Kuvendit të Shqipërisë një kryetar të ri dhe me autoritetin e posaçëm. Gramozi është jo vetëm kryetari i natyrshëm për këtë mandat por edhe figura politike që do ngjitet me eksperiencën më të madhe. Është nder e krenari që t’i japim kryetarit të kësaj Asambleje të gjithë mbështetjen tonë”, – ka thënë Rama.

Postin e dytë që ai prezantoi ishte ai i kryetarit të Grupit parlamentar të PS, që iu ngarkua Taulant Ballës.

“Grupi i ri parlamentar, largimi i Gramozit do jetë sfidë më vete, nuk do e dëshironim. Zëvendësimi duhet bërë menjëherë, jo thjesht i kryetarit të ri, por kryesisë së grupit. Besoj se Taulant Balla do e kryejë më së miri këtë rol”, theksoi Rama.

LISTA E QEVERISE SE RE

-Gramoz Ruçi: Kryetar Kuvendi.

-Taulant Balla: Kryetar i Grupit Parlamentar të PS

-Senida Mesi, zëvendës kryeministre

-Ministër i shtetit për diasporën, Pandeli Majko

-Ministre e shtetit për sipërmarrësit, Sonila Qato

-Ditmir Bushati, ministër i Jashtëm

-Fatmir Xhafaj, minister i Brendshem

-Olta Xhacka, ministre e Mbrojtjes

-Etilda Gjoni, ministre e Drejtesise

-Mirela Kumbaro, ministre e Kulturës

-Arben Ahmetaj, Ministër i Financave, ku shkrihet edhe Ministria e Ekonomisë dhe e Mirëqenies Sociale

-Ogerta Manastirliun, ministre e Shëndetësisë dhe Kujdesit Social

-Lindita Nikolla, ministre e Rinisë Arsimit dhe Sportit

-Damian Gjiknuri: Ministër i Energjisë dhe Infrastrukturës