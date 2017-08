Mashtrimet e Veliajt/ Shfaqet 18 herë në TV duke “punuar”, por në fakt ishte jashtë vendit

Tweet on Twitter

Niveli i fallcitetit dhe mashtrimit publik të Kryetarit të Bashkisë së Tiranës, arrin kulmin në pikun e verës. Nëpërmjet kronikave të montuara, Erion Veliaj shfaqet në çdo ditë të gushtit duke inspektuar rrugë, hapje të ndonjë kanali, riparimi të tubave të ujësjellësit, apo lyerje të ndonjë çerdheje, duke përcjellë kështu tek publiku, një realitet sa propogandistik aq edhe qesharak.

I autopagëzuar si Lali Eri, ai del pa ndrojtje, me zë dhe me figurë, me njerëz që e ndjekin nga pas në ndonjë nga lagjet e kryeqytetit, pavarësisht se në të njëjtën kohë ai po frekuentom ndonjë nga plazhet e Europës.

Gjithçka është një mashtrim propagandistik i rëndomtë, për t’i bërë lavazh truri banorëve të Tiranës. Në pjesën më të madhe të muajit gusht, Erion Veliaj ka qenë, si pjesa më e madhe e njerëzve, pushim. Është mëse normale që, pas një viti të ngarkuar me aktivitete, edhe Veliaj të pushojë dhe të jetë pranë familjes së tij. Por ai ka zgjedhur t’i bëjë pushimet, duke mashtruar publikisht se ka qenë në punë.

Boldnews.al ka siguruar hyrje-daljet e sistemit TIMS, i cili rezulton se nga data 28 korrik deri më 19 gusht 2017, Veliaj ka qëndruar 15 ditë jashtë Shqipërisë, por nga ana tjetër ai është shfaqur plot 18 herë (në disa raste 2 herë në ditë) duke ndjekur punime të ndryshme në Tiranë. Boldnews.al mëson gjithashtu se Veliaj ka përdorur linjën ajrore Turkish Airlines, linjën e Frankfurtit dhe të Lubjanës për të shijuar ditët e pushimit.

Por pavarësisht kësaj, zyra e propagandës në Bashkinë e Tiranës, e cila është si një institucion më vete për numrin e lartë të punonjësve, ka shpërndarë çdo ditë në këtë hark kohor video të gatshme, ku Veliaj shfaqej herë duke inaguruar ndonjë kënd lojrash dhe herë duke paraqitur premtime sesi do të zhvilloj kryeqytetin në të ardhmen.

Boldnews.al verifikoi daljet e tij publike në televizionin kombëtar Top Channel, duke qenë të sigurt se kronikat mbi aktivitetin ditor të kryebashkiakut të Tiranës nuk do të mungonin aty. Dhe në fakt, bindja rezultoi e vërtetë. Sipas të dhënave të siguruar në sistemin TIMS, Veliaj ka qëndruar jashtë Shqipërisë nga data 28 korrik deri më 3 gusht, duke udhëtuar me linjën e Frankfurtit (Gjermani).

Në këto data, ku Lali Eri nuk ishte në Shqipëri, ai është del plot 8 herë në Top Channel, në aktivitete dhe përurime të ndryshme. Skenari i filmimeve është i njëjtë, ai shfaqet duke ecur me ndonjë deputet të zonës, takon ndonjë kalimtar të rastit, sheh punimet dhe më pas mban një fjalim monolog me sfond të ndonjë fadrome duke punuar.

Më poshtë datat dhe aktivitet ku Veliaj ka dalë në Tiranë:

28 Korrik 2017 – Në këtë ditë rezulton se Veliaj është nisur me avion, por ai shfaqet në zonën e Shkozës duke paralajmëruar banorët e zonave me kullota që të ruajnë tokën nga zjarret./http://top-channel.tv/lajme/artikull.php?id=360516

29 Korrik 2017 – Veliaj del sërish në mënyrë të “magjishme” në zonën e Kombinatit për të inaguruar një kënd lojrash për fëmijë me aftësi të kufizuar./http://top-channel.tv/lajme/artikull.php?id=360579

30 Korrik 2017 – Edhe pse ditë e dielë, Lali Eri del dy herë brenda ditës në televizionin kombëtar Top Channel. Herën e parë ai improvizon tek Liqeni Artificial duke prezantuar projektin për rehabilitimin e Amfiteatrit. Ndërsa pak orë më vonë, ai poston një status të gjatë në facebook, ku bën thirrje për pjesëmarrjen në maratonën e Tiranës, pavarësisht se i pari i kryeqytetit ishte jashtë Shqipërisë./http://top-channel.tv/lajme/artikull.php?id=360623 / http://top-channel.tv/lajme/artikull.php?id=360640

31 Korrik 2017 – Veliaj i cili vazhdon pushimet, prezanton në Tiranë tre projekte të hartuara nga arkitektët e Harvardit. Për ta bërë sa më reale, kryebashkiaku i Tiranës ka mbledhur një grup njerëzish si protagonistë të manipulimit publik./http://top-channel.tv/lajme/artikull.php?id=360683

1 Gusht 2017 – Lali Eri ka përfshirë në mashtrimin e tij publik edhe daljen tek varrezat e Sharrës. Përveç verifikimit në sistemin TIMS, duket që video e servirur nga Bashkia e Tiranës ishte bërë shumë javë më përpara, për shkak të motit të keq dhe ku disa nga protagonistët shfaqen me këmisha me mëngë të gjata. http://top-channel.tv/lajme/artikull.php?id=360763

2 Gusht 2017 – Top Channel transmeton një tjetër kronikë të kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj. Edhe pse vijon të jetë jashtë Shqipërisë, ai del në një zonë të Saukut./http://top-channel.tv/lajme/artikull.php?id=360838

3 Gusht 2017 – Në këtë ditë Veliaj do të rikthehej në atdhe, por ai shfaqet mu në zemër të Tiranës, tek Galeria e Arteve (në krah të Hotel Dajtit)./http://top-channel.tv/lajme/artikull.php?id=360909

Pas rikthimit në Shqipëri, Veliaj qëndron pak ditë për të montuar përnjëherësh disa aktivitete që do të transmetohen në mungesë të tij dhe më pas udhëton sërish. Ai përdor linjën ajrore të Lubjanës në datën 11 gusht deri më 14 gusht 2017, por ndërkohë propoganda kishte mbërthyer televizionin kombëtar Top Channel.

11 Gusht 2017 – Veliaj po udhëtonte jashtë Shqipërisë, por në të njëjtën kohë ai inspekton punimet për ndërtimin e stadiumit Arena Kombëtare. Për ta bërë sa më reale, Lali Eri kishte veshur edhe një uniformë puntorësh, ndërsa ecte në këmbë mbi stadiumin që po ndërtohej. Pak orë më vonë, Kryebashkiaku i Tiranës, i cili po ndiqte nga jashtë shtetit problematikat e zjarrit, poston në facebook shpërblim për punonjësit e zjarrëfikëses./http://top-channel.tv/lajme/artikull.php?id=361414 /http://top-channel.tv/lajme/artikull.php?id=361446

12 Gusht 2017 – Mashtrimi i radhës, ishte shfaqja e kryebashkiakut në Shkollën e Baletit, ku pritet të inagurohet pas pak ditësh. Nevoja e tij për tu shfaqur çdo ditë në televizor, e ka kthyer në karagjoz kryebashkiakun e Tiranës, i cili për një detyrë funksionale si ajo e mirëmbajtjes së një godine, Veliaj shfaqet 4-5 herë në televizor (prezantimi i projektit, nisja e punimeve, vazhdimi i punimeve, pak ditë para inagurimit dhe inagurimi)./http://top-channel.tv/lajme/artikull.php?id=361475

13 Gusht 2017 – Në manipulimin e tij, Veliaj shpeshherë përdor personazhe publik, pa dijeninë e tyre. Një rast i tillë është me ambasdorin e Çekisë në Tiranë, ku Veliaj e ka ftuar për një intervistë me rastin e një inagurimi të një këndi lojrash. Diplomati i huaj ka rënë pre e manipulimit mediatik, pasi nuk e ka ditur që intervista e tij ishte programuar të jepej disa ditë më vonë, madje të dielën, ku Veliaj do të ishte jashtë Shqipërisë./http://top-channel.tv/lajme/artikull.php?id=361534

14 Gusht 2017 – Edhe pse ishte në kthim për në Tiranë, Veliaj shfaqet papritur tek Unaza e Re, ku sërish paralajmëron një tjetër inagurim në ditët e para të shtatorit./http://top-channel.tv/lajme/artikull.php?id=361576

Me tu rikthyer në Shqipëri, Veliaj qëndron pak orë dhe ai i hipën avionit të linjës së Turkish Airlines dhe udhëton sipas TIMS, nga data 15 gusht deri më 19 gusht. Përgjatë këtyre ditëve, zyra e propogandës në Bashkinë e Tiranës e ka shfaqur Erion Veliajn plot 5 herë në aktivete të ndryshme. Top Channel nuk e ka kursyer veten duke transmetuar kronika të rëndomta, si inspektime të punimeve, nisje të punimeve apo premtime për të ardhmen.

15 Gusht 2017 – Veliaj është larguar nga Shqipëria, por ai del përkrah me deputetin Ervin Bushati, i cili edhe ky atë ditë rezulton të jetë me pushime në jug të Shqipërisë. Të dy inspektuan punimet për rikonstruksionin e Shkollës “Siri Kodra”. /http://top-channel.tv/lajme/artikull.php?id=361626

16 Gusht 2017 – Veliaj prezanton hedhjen e themeleve për ndërtimin e Shkollës “Kosova”./http://top-channel.tv/lajme/artikull.php?id=361694

17 Gusht 2017 – Veliaj vijon pushimet jashtë vendit, por në të njëjtën kohë inspekton punimet për ndërtimin e Rrugës “Faik Konica” në Tiranë./http://top-channel.tv/lajme/artikull.php?id=361749

18 Gusht 2017 – Veliaj ka fundosur në manipulim mediatik edhe deputetin Rakip Suli, ku të dy shfaqen në Tiranë për zgjerimin e një shkolle 9-vjeçare me 17 klasa të reja./http://top-channel.tv/lajme/artikull.php?id=361824

19 Gusht 2017 – Edhe gjatë rikthimin në Shqipëri, Veliaj ka menduar që të fus ndonjë kasetë tek televizioni Top Channel. Ai del tek shkolla “Betim Muço” ku premton se do të jetë gati në muajin shtator./http://top-channel.tv/lajme/artikull.php?id=361894

Kronikat e Veliajt të transmetuara përgjatë gjithë verës në Top Channel i ngjasonin lajmeve komunale, që shpesh shërbejnë si narkozë për publikun, për të krijuar një perceptim tjetër ndryshe nga ai që është i vërtetë.

Përtej manipulimit mediatik dhe mashtrimeve të zakonshme, kryebashkiaku i Tiranës nuk ka dhënë ende llogari sesa kanë kushtuar udhëtimet e tij jashtë vendit dhe me çfarë parash janë paguar ato./boldnews