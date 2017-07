Kërcimtarja kontemporane/ Akreoma Saliu: Qëllimi i artit komunikimi e emocioni, jo argëtimi i audiencës

Nga Irini Meçe

“Kërcimi është gjuha e fshehur e shpirtit”, kështu shprehej shpesh Martha Graham. Në këtë mënyrë mund të përkufizohej më së miri kërcimi, i cili përpara se të jetë art, është jetë. Nëpërmjet tij ne kuptojmë shumë detaje dhe emocione si lindjen, vdekjen, gëzimin, lumturinë, lirinë, dashurinë, dhimbjen etj. Një veprimtari që rrjedh nga dëshira për të shprehur botën e brendshme. Dansi kontemporan është një kërcim që përcjell bukurinë dhe origjinalitetin nëpërmjet lëvizjeve. Lëvizje që shprehin personalitet dhe zenë një pjesë të madhe të natyralitetit. Me kërcimin kontemporan vemë re një emocion të vazhdueshëm dhe dëshirën e trupave që takohen , por njëkohësisht shprehin dashuri dhe gëzim në të jetuarin e lëvizjeve. Ndonëse nuk flitet shpesh, dansi modern apo kontemporan në Shqipëri çdo vit e më shumë është bërë i pranishëm te publiku. Ky lloj zhanri i kërcimit ka filluar të praktikohet edhe në Shqipëri edhe pse jo në masë. Ndryshe nga llojet e tjera të kërcimit, dansi kontemporan është më pak i praktikuar. Koreografi Gjergj Prevazi ka krijuar “Albanian Dance Theater Company”, e vetmja kompani egzistente që praktikon këtë lloj dansi në Shqipëri. Kjo kompani ka mbledhur shumë balerinë të talentuar dhe që e kanë pasion këtë zhaner. Mes tyre dhe kërcimtarja Akreoma Saliu.

Ajo ka qenë vetëm pesë vjeç kur u njoh me pasionin e saj për baletin. Qysh në atë moshë ajo ka filluar të ndjekë kurset e baletit klasik, në fillim si një dëshirë fëmijërie, por që më pas u bë prioriteti i jetës dhe profesioni i saj i ndërthurur me pasionin. Në moshën 19 vjeçare Akreoma vendosi të hapte një tjetër dritare, të praktikonte një tjetër zhanër, pikërisht dansin kontemporan që është shumë pak i praktikuar në Shqipëri. “Me shume bindje e them që gjeta veten. Kisha më shumë mundësi të shprehesha, fitova gjuhën time të të shprehurit në profesion. Rolin më të rëndesishëm në këto 4 vitet e fundit të karrieres time e luan koreografi Gjergj Prevazi. Ai ka ndikuar rrënjësisht në formimin tim profesional dhe intelektual”, është shprehur për gazetën “Standard” balerina e talentuar Akreoma Saliu. Në vitin 2015 ajo ka marrë pjesë në 2 Festivale Ndërkombëtare “Find” dhe “Euro scene” në Itali dhe Gjermani. Talenti i saj iu ka rënë në sy edhe koreografëvë të huaj të cilët kanë bashkëpunuar me të si: Oded Ronen, Joel Bray, Corinne Rochet, Nicholas Pettit, Joseline black dhe Anni Taskula. Ky vit i fundit ka qene më i suksesshëm në kendvështrimin profesional për Akreomën. Ajo ka marrë pjesë ne 2 projekte të mëdha që janë mbajtur në Teatrin Kombetar dhe Eksperimental, përkatësisht tek “Equus” nga regjisori Dino Mustafic, një sukses i padiskuteshëm dhe tek “E vërteta e Marias” nga Besfort Idrizi. Shfaqje të stilit dance-teatër. Në performancat që kemi parë, Akreoma dallohet për fleksibilitetin e trupit të saj dhe emocionet që përcjell. Pikërisht atë që arrin të përçojë dansi kontemporan, ku vëmendje i kushtohet gjendjes, situatës, ekspresivitetit të lëvizjes trupore, duke përcjellë te publiku emocione dhe gjendje shpirtërore të ndryshme. “ Jam e lumtur që gjuha e trupit arrin të komunikojë e të emocionojë kaq shumë. Dansi në fakt është e vetmja mënyrë e shpërfaqjes së emocioneve të mia. Kam arritur që me anë të kualiteteve të mia dhe gjuhës së trupit, të percjell mesazhe shumë më të vërteta se ato që kanë dalë nga një komunikim verbal. Qëllimi i artit që unë bëj është të komunikoj, të emocionoj. Jo thjesht diçka për të argëtuar audiencë”, pohon balerina.

Po pse atëherë është më pak i praktikuar dansi kontemporan në vendin tonë? “E vetmja kompani egzistente që praktikon këtë lloj dansi në Shqipëri është “Albanian DanceTheater Company”. Njerëzit nuk janë mësuar të ushqehen me shfaqje të tilla ketu, shfaqje që vërtetë godasin, flasin për realitetin, shqetësimet tona si publik i gjerë. Njerëzit përgjithësisht duan shfaqje argetuese, shohin diçka të bukur estetikisht, dëgjojne një muzikë të mirë dhe aty mbaron e gjitha. Është audiencë e zgjedhur ajo që vërtetë me një shfaqje do të përjetojë katarsis, emocionet e një shfaqeje,që ta bëjë të ndryshojë mënyrën e të menduarit. Shqipëria ka shumë talente, por shumë pak njohje me botën jashtë përsa i përket këtij zhanri. Nuk duhet të jemi kaq të mbyllur si komb”, ka shpjeguar Akreoma Saliu.