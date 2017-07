Replikat/ Braçe sulmon ministrin e LSI, Panariti: Po flet si ufo

Vijojnë përplasjet PS-LSI, kësaj here në forkus është bujqësia. Kreu i Komisionit të Ekonomisë, Erjon Braçe ka deklaruar se bujqësia është në emergjencë, pasi fermerët shqiptarë u mbytën me çmime nën kosto duke shigjetuar kështu ministrin e LSI-së, Edmond Panariti që drejton Ministrinë e Bujqësisë.

Ky i fundit ka replikuar ashpër me Braçen dhe bën përgjegjëse për situatën e krijuar qeverinë e drejtuar nga Rama. Panariti thotë se në Shqipëri fermerët financohen 5 herë më pak se në Kosovë dhe për këtë s’ka faj ministria.

Për të ndryshuar këtë situatë Panariti e sfidon duke e ironizuar me fjalët: A e bën dot?… Tani tepsine dhe timonin i ke vete”.

STATUSI I PANARITIT

Pyet Brace me statusin e jashtetokesorit!! A e di njeri ne shumice, qe bujqesia eshte ne emergjence? Pergjigja ime: E di shume mire dhe parasegjithash ti, si kryetar i komisionit te ekonomise ne parlament, por edhe ata qe kane thesin e parave te ketij vendi. Por ne te vertete une mendoj qe ju as qe doni tja dini. Hic fare!!! Nuk doni t’ja dini fare, perderisa e financoni bujqesine dhe fermerin 5 here me pak se Kosova dhe 10 here me pak se Maqedonia. As qe ju behet fare vone, perderisa i jepni asaj nafte me çmimin e pakices te Zvicres dhe Danimarkes. As qe pyesni fare, perderisa e ngarkoni prodhuesin dhe prodhimin, farat, kimikatet, mekaniken bujqesore me TVSH, taksa e tatime asfiksuese me te lartat ne rajon. As qe beheni merak kur i kerkoni fermereve te parapaguajne nje vit sigurime shoqerore, kur ata ende skane filluar mbjelljet, ndersa OSHEE, si xhandar u kerkon atyre faturat e energjise perpara se te mund te perfitojne nga subvencionet. Ja u morrem shpirtin, shprehesh!! Ekzakt!! …. Bravo, plotesisht dakord me ty. Por nese vertet ndjen dhimbje per fermeret, shpall taksa dhe tatime zero per bujqesine… Moratorium fiskal te plote…sikunder propozuam ne. Jepi fermerit, te pakten pese here me shume para, aq sa merr vellai i tij ne Kosove qe te ngrihet me kembe e te mos shese nen kosto.. A e ben dot?… Tani tepsine dhe timonin I ke vete.