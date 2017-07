Ç’pasuri kanë ministret e qeverisë Rama, zbardhen të ardhurat dhe llogaritë bankare

Të tjera

1) Bashkëshorti Marian Gjermeni, gjendje llogarisë bankare, pakësuar me 28 479 lekë.

2) Bashkëshorti, gjendje llogarisë bankare, shtuar me 10 037 dollar.

3) Bashkëshorti, gjendje llogarisë bankare, shtuar me 2 400 paund britanik.

4) Bashkëshorti, gjendje llogarisë bankare, shtuar me 6 111 euro.

5) Bashkëshorti, gjendje llogarisë bankare, pakësuar me 1 904 euro.

6) Bashkëshorti, gjendje llogarisë bankare, pakësuar me 101 234 lekë.

7) Bashkëshorti, gjendje parave kesh, shtuar me 2 000 paund britanik.

8) Bashkëshorti, gjendje parave kesh, pakësuar me 1 000 euro.

9) Bashkëshorti, blerë monedha me vlerë 150 000 lekë.

10) Gjendje llogarisë bankare, shtuar me 48 063 lekë.

11) Djali, Erik Gjermeni, gjendje llogarisë bankare, shtuar me 691 paund britanik.