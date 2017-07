Vdekja e mistershme e biznesmenit në Vlorë, i vëllai: Nuk është aksident, e kanë vrarë

Vëllai i biznesmenit Bukurosh Malaj, Milto Malaj ka mohuar kategorikisht se 46-vjeçari ka ndërruar jetë pas një aksidenti automobilistik, ndërsa thekson se ai është vrarë.

Malajt tha për “News24” se mjeti që ishte në pronësi të vëllait të tij nuk është aksidentuar, pasi sipas tij nuk ka pasur asnjë lloj shenje. Mes të tjerash ai ngre edhe një pyetje që përforcon edhe më shumë dyshimet e tij se vëllain ia kanë vrarë, duke shtuar se Bukuroshi ishte shofer, andaj pse duhej të ishte gjetur në vendin e pasagjerit.

“Nuk është aksident, vëllain tim e kanë vrarë. Mjeti nuk është aksidentuar, s’ka asnjë lloj shenje. Bukuroshi ishte shofer, pse gjendej në vendin e pasagjerit?”, pohoi vëllai i viktimës.

Milto Malaj tha se vëllai i tij kishte marrë shumë kërcënime dhe se një vit më parë kishin tentuar ta vrisnin. Mes misterit dhe dyshimeve për vdekjen e vëllait të tij, Milto Malaj nuk nguron të akuzojë edhe policinë e Vlorës se kjo e fundit po fsheh të vërtetën.

“Është goditur pas kokës, në krahun e majtë. Policia dhe vajza që ishte me të nuk ka treguar të vërtetën. Po të ishte goditur nga kamioni, shenjat te krahu i djathtë. Dyshoj se e kanë vrarë, pasi kishte shumë kërcënime. Para një viti donin të vrisnin, madje i grabitën dhe makinën. Kemi dyshime edhe te policia e Vlorës, ndaj duam drejtësi. Vrasjet në Vlorë, asnjëherë nuk zbardhen”, shtoi ai.

NGJARJA

46-vjeçari ndërroi jetë në Spitalin e Traumës në Tiranë, katër ditë pas aksidentit rrugor të ndodhur në aksin Vlorë-Mifol, të premten e kaluar. Policia, pas aksidentit, arrestoi në flagrancë shtetasen me iniciale A.S., e dyshuar si shkaktare e aksidentit me pasojë vdekjen e tij.

21-vjeçarja, sipas Policisë, në momentin e ngjarjes dyshohet se po drejtonte automjetin e markës “Mercedes Benz”, model E 310 D, me targa AA 184 CE, me dokumente të rregullta, pa patentë, ndërsa i ulur si pasagjer në makinë ndodhej dhe biznesmeni Malaj.

Në momentin e parë të shoqërimit në polici, vajza ka deklaruar se Malaj ishte përplasur nga një kamion në çastin që kishte nxjerrë kokën nga automjeti në ecje e sipër. Por, sipas të dhënave të Policisë, dyshohet se përplasja fatale ka ardhur gjatë kohës kur Malaj me makinën e tij po i mësonte drejtimin e automjetit 21- vjeçares A.S.

Kjo e fundit në një moment të caktuar dyshohet se ka humbur kontrollin e makinës duke u përplasur me një automjet tjetër. Për pasojë, 46-vjeçari mori plagë të rënda në kokë dhe u transportua me urgjencë për në spital. Po ashtu dyshohet se biznesmeni Malaj kishte lidhje intime me vajzën dhe se gjatë deklarimeve të saj në Komisariatin e Policisë në Vlorë, ajo është përpjekur që të fshehë të vërtetën mbi ngjarjen, për t’iu shmangur më pas përgjegjësive penale që do të rëndonin mbi të