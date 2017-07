Kërcënohet me jetë kandidati i LSI-së, Ralf Gjoni: Do hash ndonjë plumb kokës

Kandidati për deputet i LSI-së, Ralf Gjoni ka rrëfyer një eksperiencë jo të këndshme në një nga restorantet në “Syrin e Kaltër”, teksa kthehej me familjen nga pushimet në Greqi. Ai shprehet se është kërcënuar me jetë nga pronari i një restoranti atje.

“Futemi në Gjirokastër, ndalojmë tek Syri i Kaltër në restorantin e fundit. Po e them për herë të parë publikisht, ndalojmë makinën aty ku nuk shkonte më. Vajza kishte nevojë të shkonte patjetër në banjo. Kamarieri nuk na linte, restoranti bosh. Thotë po nuk rezervove, mirë i thashë, rezervuam. Futet vajza në banjo, ulëret. Banjoja jo vetëm e shëmtuar, e pisët, uji rridhte nga mbrapa tualetit, e mbushur me të vjella. Dalim, pamë Syrin e Kaltër dhe për tu kthyer tek makina duhet ti binim prapë nga ai restoranti. Pronari i restorantit bashkë me një tjetër duke na pritur, duke na zënë pritë me sy dhe më thotë: I dhe shumë gojës atje, u ankove për banjot dhe anulove rezervimin. Hip shpejt në makinë bashkë me nusen dhe gocën se do të hash ndonjë plumb kokës. Kjo ishte mikëpritja me 40 minuta brenda kufirit shqiptar. Nuk kisha besim të merrja as policinë në telefon se nuk kisha besim se do të vinte në orën 19:30, 20:00 të mbrëmjes dhe të merrej me një budalla, me një të droguar ndoshta. Kush e ka fajin për këtë? Qeveria.” – tha Gjoni në emisionin “Tonight” të gazetares Ilva Tare.