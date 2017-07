IUSY në Jalë, Meta mesazh për të rinjtë: Duhet të jeni protagonistë të ndryshimeve

Kryetari i Kuvendit, njëherësh Presidenti i Zgjedhur i Republikës së Shqipërisë, Ilir Meta mori pjesë në festivalin veror të forumit rinore të internacionales socialiste.

Në fjalën e tij, Meta theksoi se IUSY ka dhënë një kontribut të veçantë për të zhvilluar demokracinë në vendin tonë.

Ai apeloi për bashkëpunim midis të rinjve kudo, edhe këtu në Shqipëri. “Vetëm në këtë mënyrë, edhe Bota edhe Evropa, edhe Shqipëria, dhe Rajoni ynë do të kenë ndryshime më pozitive për të rinjtë”, tha Presidenti i Zgjedhur.

Fjala e plotë e Metës:

Emiljano Aleksi: 25 vite më parë, në udhëtimin tim të parë jashtë Shqipërisë, në vendin më të izoluar në Evropë, pata fatin të shkoja në Danimarkë.

Ishte një seminar për demokracinë, por unë kisha vetëm në qëllim në mendjen time, për të vendosur kontakte me të rinjtë socialdemokrat danez.

Dhe përmes takimit më në fund me të rinjtë socialdemokrat danez, gjatë asaj vizite unë pata mundësinë të takohesha edhe me anëtarin e byrosë së IUSY dhe nga ai moment lidhja ime me IUSY ka qenë e jashtëzakonshme, por edhe e IUSY-t me Shqipërinë.

IUSY ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për demokracinë në Shqipëri dhe për social demokracinë. Shumë president të IUSY kanë vizituar Shqipërinë në fillim të viteve 90 dhe në vazhdim, por natyrisht që Hoëard do të mbetet një president shumë i dashur për të gjithë sepse është i pari që është zgjedhur në Shqipëri.

Ajo që dua të them është se e gjithë jeta ime politike lidhet me të rinjtë. Dhe shpresoj të kem bërë më të mirën duke mbështetur të rinjtë që të jenë sa më aktiv në politikë, por padyshim që e ardhmja ka sfida shumë më të mëdha sot se sa përpara disa vitesh dhe të rinjtë tanë kanë dy rrugë: ose do të jenë protagonist të ndryshimeve pozitive, ose do të jenë viktima të këtyre ndryshimeve nëse nuk do të marrin pjesë në këto ndryshime.

Ndaj unë ju kërkoj të gjithëve të forconi IUSY-in, të forconin bashkëpunimin midis të rinjve kudo, edhe këtu në Shqipëri sepse vetëm në këtë mënyrë, edhe Bota edhe Evropa, edhe Shqipëria, dhe Rajoni ynë do të kenë ndryshime më pozitive për të rinjtë. Sepse kërcënimet globale kërkojnë edhe një soliditet në rritje dhe në radhë të parë një ndërgjegjësim më të madh të të rinjve për t’i fituar këto sfida të cilat rrezikojnë të ardhmen e njerëzimit.

Ndaj i urojë suksese IUSY-it dhe mendoj që ky ekip i mrekullueshëm i IUSY-it meriton një mbështetje më të madhe nga të gjitha forcat progresive në Evropë dhe në botë sepse pasioni i tyre mund të ndihmojë shumë për të rigjallëruar lëvizjen socialiste dhe social demokrate kudo.

Ishte kënaqësi për mua që të isha sot këtu dhe i urojë IUSY-it suksese për të ardhmen dhe të gjithë juve t’ia koloni sa më mirë këtu në Jalë.

Dhe të postoni sa më shumë fotografi nga Jala dhe nga e gjithë Shqipëria në vendet tuaja sepse kjo është shumë e rëndësishme për promovimin e Shqipërisë, të vendit tonë, por edhe të këtij aktiviteti që po ndodhe këtu në Jalë.