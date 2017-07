Gjashtë metoda natyrale si të largosh dhimbjen e kokës

1. Pini ujë

Shpesh dhimbja e kokës ndodh për shkak të dehidratimit. Prandaj mundohuni të pini sa më shumë ujë gjatë ditës si dhe të merreni me sporte ujore.

2. Copa akulli

Vendosni një qese me copa akulli në ballë për të lehtësuar dhimbjen e kokës, kjo për shkak se akulli përmirëson qarkullimin e gjakut në atë zonë dhe zbut dhimbjen e kokës. Asnjëherë mos e aplikoni akullin direkt në lëkurë, por gjithmonë të mbuluar me një qese ose pëlhurë.

3. Ujë i nxehtë

Vendosni një borsetë me ujë të nxehtë në pjesën e pasme të qafës, pasi ndihmon në relaksimin e muskujve dhe largon dhimbjen.

Gjithashtu nëse keni dhimbje koke kronike mund të vendosni këmbët në ujë të nxehtë çdo darkë para gjumit, gjë që ndikon në uljen e dhimbjes së kokës

4. Limon

Limoni është shumë efikas në kurimin e dhimbjes së kokës. Pinë ujë të vakët të përzierë më lëng limoni të shtrydhur. Në të mund të shtoni edhe kripë natyrale himalajesh që ka shumë minerale, si edhe, nëse ju pëlqen, edhe pak lëng frutash të shtrydhur të freskët.

5. Molla

Si molla ashtu edhe uthulla e mollës ndihmojnë kundra dhimbjes së kokës, pasi kthejnë balancën normale acid-alkaline në organizëm. Provoni të hani çdo mëngjes mollë të spërkatur me pak kripë natyrale, si për shembull kripë himalajesh, kripë hawajane ose kripë Indie, të pasura me minerale. Gjithashtu mund të pini ujë të vakët me disa lugë uthull mollë në të për të larguar sa më parë dhimbjen e kokës. Mund t’i shtoni ujit me uthull molle edhe pak lëng limoni dhe mjaltë.

6. Gjethe menteje

Gjethja e mentes ka veti qetësuese dhe ndihmon kundër dhimbjes së kokës. Hidhni një lugë gjethe menteje të grirë në një gotë me ujë të nxehtë dhe lëreni për rreth 10 minuta. Më pas pijeni si çaj. Gjithashtu me gjethe menteje të bluar mund të masazhoni muskujt rreth qafës për lehtësimin e dhimbjes së kokës.