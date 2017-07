Elia ashtu siç nuk e keni parë ndonjëherë, zhvishet dhe lë pas etikën e princeshës (FOTO)

Nuk është e rrallë të shohësh VIP-at me rroba banjo që ekpozojnë trupin e tyre në plazhe. Mirëpo, asnjëri prej nesh nuk do e kishte menduar që një ditë do ta shihnim princeshë Elia Zararia Zogu me rroba banjo duke ekspozuar trupin e saj. E megjithatë, duhet theksuar që ruan linja trupore perfekte.

Elia ka nisur pushimet e saj në këto ditë korriku. Për ta shijuar akoma më shumë bregun e detit ajo ka ndarë me fansat një foto me bikini ndërsa mban veshur edhe një shall. Elia gjithmonë ka ruajtur etikën e një princeshe duke u shfaqur gjithmonë me kostum dhe serioze.

Princesha më në formë se kurrë, ndërkohë që foton ka preferuar ta lërë në ngjyra bardhë e zi.

Gjithashtu Elia ka zbuluar se foto është realizuar nga nëna e saj aktorja e mirënjohur Yllka Mujo.