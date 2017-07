VIDEO/ Presioni i Ramës mbi gazetarët e televizioneve

Në konferencën për shtyp të një dite më parë, teksa nxitoi ta ‘paketonte’ si sukses pjesëmarrjen e Shqipërisë në Samitin e Triestes, edhe pse në raport me vendet e tjera projektet tona ishin të papërfillshme në vlerë, kryeministri Edi Rama shkoi edhe më tej kur kërkoi të bënte rolin e kryeredaktorit të lajmeve. Ai porositi gazetarët që kronikën ta përqendronin te Samiti i Triestes, si dhe i ‘kërcënoi’ kur i tha që “kujdes se Fuga po i monitoron”.

“Do t’ju jepja mundësinë për të bërë pyetje, me marrëveshjen që kronikat do të fokusohen tek Samiti i Triestes dhe pastaj mund ta plotësoni me pyetje që s’kanë lidhje me konferencën e shtypit”, tha Rama.

Me pak fjalë, Rama kërkonte që Samiti i Triestes, të mos mbahej mend vetëm për prezencën e tij të pazakontë me atlete të bardha, por të trumbetohej në media si një sukses i qeverisë për gjoja projektet e fituara. Dhe mesa duket ia arriti qëllimit. Mediat u vunë sërish, totalisht, në shërbim të propagandës së tij.

Mjafton një vëzhgim i kronikave të televizioneve kryesore në vend për të kuptuar se si ato e kanë paraqitur kronikën për konferencën e kryeministrit. Pa asnjë përjashtim, të gjitha kronikat e Top Channel, Tv Klan, Vizion Plus, Abc News, Report Tv e News 24 nisin me Samitin e Triestes, ndërsa më pas flitet edhe për çështje të tjera si ‘lista e zezë’ apo ministrat teknikë të PD-së. Pra, televizionet u treguan të përpiktë me porosinë e Kryeministrit.

Sigurisht jo nga dëshira e gazetarëve, por nga fakti se ata janë të vetëdijshëm për raportin që Rama ka me pronarët e televizioneve; të gjithë janë në shërbim të tij, të gjithë janë të kapur, sa me leje kioskash, me leje pallatesh, lincenca apo marrëveshje të tjera okulte.

Më poshtë, dy videot kur Rama bën marrëveshjen me gazetarët (Video 1) dhe kur i ‘kërcënon’ me Edri Fugën, drejtorin e tij të Komunikimit (Video 2), si dhe videot e kronikave të televizioneve. /Lapsi.al/



Samiti i Triestes, kronika e Top Channel by lapsi-al



Samiti i Triestes, kronika e Tv Klan by lapsi-al



Samiti i Triestes, kronika e vizion plus by lapsi-al



Samiti i Triestes, kronika e Report Tv by lapsi-al



Samiti i Triestes, kronika e News 24 by lapsi-al



Samiti i Triestes, kronika e Abc by lapsi-al

