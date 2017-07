Horoskopi për ditën e sotme, 15 korrik 2017

Dashi

Të shpërblyer nga Venusi në shenjën tuaj që përqafon Hënë, do të përballeni me vendosmëri dhe optimizëm pengesa të mundshme. Nëse keni dyshime në lidhje me një çështje, është e kotë të shqetësoheni. Duhet të vazhdoni më tej.

Demi

Nëse nuk jeni të sigurt për ndjenjat tuaja, mos hyni në lojë: rrezikoni të krijoni ndonjë situatë të pakëndshme për të cilën mund të pendoheni. Përpara se t’i futeni kokë e këmbë një ndërmarrjeje, do të ishte mirë të vlerësonit të mirat dhe të këqijat.

Binjakët

Falë Venusit, Marsit dhe Uranit që ju favorizojnë do të rinovoni disa aspekte në fushën e dashurisë, për vendosur më shumë mirëkuptim me parterin. Me Hënën mike do të dini të ëndërroni, por mbajini sytë hapur kur vjen puna për bazën materiale!

Gaforrja

Është koha e duhur për të ndërtuar me vendosmëri dhe durim bazat për të zhvilluar më tej projekte të ndërmarra. Jepini pra! Do të dini të shqyrtoni në mënyrë të prerë dhe me zgjuarsi çështje shumë delikate dhe të rëndësishme që kanë të bëjnë me punën.

Luani

Për meritë të Saturnit dhe Uranit miq, në punë mund të ndërmerrni një nismë pak të sforcuar, për të shënuar rezultate të mira. Me një qiell pozitiv si i juaja, ndiheni plot me energji: mbylleni atë që ju ka mbetur pezull.

Virgjëresha

Neptuni jo i favorshëm ju bën të jeni më të ndjeshëm. Bëni kujdes, sepse jeni më të prekshëm ndaj negativitetit të personave që ju rrethojnë. Në dashuri kijini idetë e qarta dhe dilni drejtë në temë, duke shmangur dyshime dhe ngurrime të kota.

Peshorja

Me Saturnin që ju mbështet do të vini në pah nevojën për t’u përmbushur profesionalisht në mënyrë të vazhdueshme dhe të qëndrueshme. Urani e keni kundra sot. Një pengesë mund t’ju shfaqet para rrugës së juaja, por që keni mundësi ta kaloni.

Akrepi

Gjithçka do të shkojë për më mirë, mbi të gjitha nëse kërkoni të veproni në aktivitetin e juaja, gjithmonë duke u bazuar në kriteret e paanshmërisë dhe respektit për të tjerët. Hëna është dinake, dhe sot do të keni si situata pozitive ashtu edhe tensione.

Shigjetar

Për shkak të Uranit dhe Plutonit armiqësorë, shmangni të ngrënit dhe të pirët jashtë mase si edhe lodhjen e tepërt. Duhet të llogaritni mirë forcat e juaja. Me Marsin kundra parashikohen disa shqetësime. O të jeni nën trysni nga angazhime të shumta.

Bricjapi

Sot duhet të bëni kujdes me ata që nuk janë duke ju thënë të vërtetën. Nuk mund të bëni më sikur nuk e kuptoni: është koha për sqarime. Do të përfitoni nga një frymëzim nismëtar, që do të mbështetet nga fantazia dhe krijimtaria.

Ujori

Me Hënën që i buzëqesh Venusit, ngjarje entuziazmuese dhe sensuale do t’ju stimulojnë jetën sentimentale. Do të dini të përçoni gëzim kudo. Një Uran i shkëlqyer do të vërë në plan të parë mendjemprehtësinë e juaj. Mësoni t’i besoni intuitës së juaj.

Peshqit

Pas ditësh të mbushura me angazhime, po vijnë momente më të qeta. Do të ndiheni në formë, të qetë dhe në dispozicion të personit që ju qëndron në krah. Do të keni mundësinë të kaloni në veprim, duke realizuar edhe gjëra që i konsideronit shumë të vështira.