Berisha zbulon emrat e krerëve të policisë: Ja e kujt është 30 tonë drogë e Llakatundit

Ish-kryeministri Sali Berisha publikon tdetaje të tjera lidhur me ngarkesen prej 30 tonësh drogë që u kap në Llakatund!

Me një postim në faqen e tij në FB, referuar oficerit dixhital, Berisha shkruan se në të është implikuar klani Xhafa dhe drejtues kryesorë qendror dhe lokal të policisë.

Oficeri dixhital informon:

Hashashi i kapur parmbreme ne Llakatund eshte mbi 30 ton.

Ai i perket klanit Xhafa dhe drejtuesve te larte te policise; Nallbati, Jaupi dhe Aldos, shef i krimeve te Fierit!

Grupi i tyre po pregatitet per te marre perseri mallin pasi te djegin vetem nje sasi te vogel! sb

Lexoni mesazhin e oficerit dixhital! sb

“Pershendetje Doktor, une qe po te shkruaj jam nje oficer policie ne drejtorin e vlores. Dua te denoncoj ne lidhje me ngjarjen e ndodhur parmbrem ne vlore ku jan kapur rreth 30 tone hashash nga policia. Kete ngjarje kreret e policies se shtetit po mundohen ta fshehin lidhur me autoret e saj. Hashashi i kapur ne llakatund nuk ju perket Habilajve informacioni i nisur tek ju ka qene per per dizinformim dhe per te fshehur gjurmet sepse hashashi i perket shtetasve Kreshnik (Niku), vellait te tij Ervinit, Gonit vllait te ministrit Xhafa, Renato Saliut nga Fieri, Aldos shefit te krimeve Fier, ish drejtorit te policis se fierit Neritan Nallbati dhe Zevendes drejtorit te pergjithshem Rebani Jaupi.Pjesa me e madhe e hashashit ka qen e mbjell vjet ne zonen e pyllit te hoxhares e darzezes nga Renato, Kreshniku, Ervini dhe Goni, keta kishin mbeshtetjen e drejtorit Neritan Nallbati, Rebani Jaupi dhe Aldos, 30% e mallit te kapur i perket Neritanit, Rebaniut dhe Aldos. Dje pas operacionit Rebaniu nuk ishte entiuzast per resultatin po i pikelluar. Keta po organizohen per ta mare mallin ku do te djegin vetem nje sasi te vogel, kete gje e them pasi e kame degjuar nga njerez te tyre te besuar.

Kreshniku me Gonin kane nje organizat kriminale te sofistikuar ne Vlore dhe ne Fier, ata jane te lidhur ngushte me policin e kufirit vlore, pollicin e rendit vlore dhe fier ku disa emerime te rendesishme ne rang drejtusesh i kane bere vet ata me ndihmen e ministrit xhafa per mbarvajtjene trafikut te tyre te droges ne shqiperi, itali dhe greqi.

Dy skafe jane mbytur ne det me nga dy persona ku ne te dyja rastete ka qen malli i Gonit te xhafes.

Rasti i fundi eshte ai i dates 03.07.2017 ku jane zhdukur dy persona, ndersa rasti tjeter ka ndodhur disa muaj me pare ne fillim te ketij viti ne muajin mars ku u gjete nje skaf me droge ne karaborun i perplasur ndersa dy trupat u gjeten ne kohe te ndryshme te mbytyr ne dete, ne kete raste malli ka qene i Gonit te xhafes dhe vellezerve nga llakatundi Kreshnik dhe Ervin, ky grup dhe ateher si ne rastin e fundit bashke me policin nuk i ka len personat te kthehen mbrapa pasi ata kane thene se ka shum det dhe kishin probleme me skafin, keta ju kane then vazhdoni per ne itali nuk ka kthim mbrapa dhe u mbyt Mania me ndihmesin e tij.

Goni xhafes ka lidhje me klanet me te forta siciliane che kalabrese ne itali pasi Goni ka qen i denuar me 12 vjet burg ne itali per trafik nderkombetar droge”.