Si të parandaloni rënien e gjoksit pas ushqyerjes me gji

Gjatë ushqyerjes me gji duhet ta vendosni gjithmonë fëmijën në pozicionin e duhur në mënyrë që të mos formohen fryrjet e gjirit, çarjet etj. Nëse e bëni këtë në mënyrën e duhur proçesi do të jetë më i thjeshtë dhe fëmija do të ushqehet shëndetshëm.

Por si t’ja bëjmë për të mbrojtur edhe formën e gjoksit?

Duhet të theksojmë se deri tani ndoshta kemi besuar diçka të gabuar. Në të vërtetë nuk ështe gjidhënia që e shkatërron formën dhe bukurinë e gjinjve, por disa zakone të gabuara. Që nga ky moment duhet të tregoni kujdes dhe të mbroni gjoksin tuaj duke:

• Ushqyer me gji! Nga ketu fillon mbi të gjitha shëndeti i mirë i gjinjve, pasi ky proçes e mbron gruan nga shfaqja e qelizave tumorale jo vetëm në gjoks por edhe ne vezore.

• Hidratoni lëkurën. Përdorni vajin e bajames për të masazhuar lëkurën e gjoksit. Kjo duhet të kthehet në një zakon që në shtatzani dhe gjatë gjithë periudhës së gjidhënies.

• Noti ose disa ushtrime specifike do t’ju ndihmojnë të tonifikoni musukujt e gjoksit.

• Vendosni recipeta të rehatshme. Nëse ato do të jenë tepër të ngushta, indet e gjinjve do të kenë shumë pak oksigjen në dispozicion. Krahas vajit të bajames duhet të përdorni edhe kompresa të ftohta në gjoks.

• Ushqehuni shendetshem. Nëse do të mbani një peshë të mirë trupore yndyra në trup do të jetë e ulët dhe për pasojë edhe zmaliaturat do të shfaqen me më vështirësi? pernenat.al