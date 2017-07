Ish-kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Petrit Vasili ka reaguar në lidhje me listën që kryeministri Edi Rama ka publikuar me 100 emrat e zyrtarëve të denoncuar nga qytetarët për abuzim në detyrë.

Sipas Vasilit, Rama nuk ka as ide e as fantazi. “Prapë me lista ky kryeministri, s’ka gjëkundi as ide e as fantazi, imagjinon sikur është Herkul, por është vetëm një Don Kishot”, shkruan ai në “Facebook”.