Krem i ftohtë me kos, ja si ta përgatisni si një pastiçiere e vërtetë në kushte shtëpie

Përgatitet në 10 minuta, ndaj do të ishte e kotë të dilni për të blerë një kasatë a akullore kur më shpejtë do të bënit këtë ëmbëlsirë në shtëpi!

Përbërësit për 6 gota:

● 400 g kos i bardhë shumë i trashë

● 300 ml pana e ftohtë, nga frigoriferi

● 60 g sheqer pluhur

● 1 bustinë vanilje

Për dekorim: Karamel gati ose salca të tjera frutash sipas dëshirës, thërrime biskotash etj

Përgatitja:

1 Në robot ose me rrahësin elektrik të vezëve bëjmë marengë me panën dhe sheqerin.

2Shtojmë kosin pjesë-pjesë dhe e përziejmë me spatul, me shumë kujdes. E shpërndajmë nëpër gota ose tasa dhe i lëmë në frigorifer për të paktën 3 orë, duke i mbuluar më parë me qese kuzhine. Në momentin kur do t’i shërbejmë, i dekorojmë sipas dëshirës me salcë frutash etj.