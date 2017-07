Minutë pas minute/ Beteja për mandatin e Tiranës, rinumërohen 58 kuti. Ja dhe sa vota i duhen Idrizit për të fituar

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po rinumëron sot 64 kuti votimi të Qarkut të Tiranës të kontestuara nga PDIU dhe Partia Socialiste. “Beteja” votë për votë në secilën kuti po zhvillohet për shkak se PDIU pretendon të marrë mandatin e Shpëtim Idrizit që e ka humbur për 37 vota, ndërsa Partia Socialiste synon të ruajë mandatin e 18-të që e ka siguruar.

NUMËRIMI I KUTIVE MINUTE PAS MINUTE

Nga rezultatet që përcjell KQZ mësohet se deri tani janë numëruar 58 kuti të Qarkut Tiranë, nga të cilat PDIU rezulton me 1 votë më shumë në raport me rezultatin e 25 qershorit. Më herët PDIU arriti të rikuperonte deri në 13 vota por që pas rinumërimit iu zeruan ç’ka rrjedhimisht do të thotë se me këtë rezultat paraprak Shpëtim Idrizi mbetet jashtë Kuvendit.

KUTI PAS KUTIE

Kutia 58 (Rinumërimi po shkon drejt fundit, kanë mbetur edhe 6 kuti. PDIU ka vetëm 1 votë më shumë se në 25 qershor)

Kutia 55 (Ndryshim rezultati, PDIU merr edhe 3 vota, ka 5 vota më shumë se në 25 qershor)

Kutia 54 (S’ka ndryshim rezultati, PDIU ka vetëm 2 vota më shumë se në 25 qershor)

Kutia 53 (PDIU ka vetëm 2 vota më shumë se në 25 qershor)

Kutia 52 (Ndryshon rezultati, PDIU i ikën një votë, ka vetëm 2 më shumë se në 25 qershor)

Kutia 50 (Ndryshon rezultati në favor të PDIU, ka 3 vota më shumë se në 25 qershor)

Kutia 49 (Ndryshon rezultati në favor të PDIU, Partia e Idrizit ka 2 vota më shumë se në 25 qershor)

Kutia 47 (Ndryshon rezultati në favor të PDIU, Partia e Idrizit ka 6 vota më shumë se në 25 qershor)

Kutia 45 (Ndryshon rezultati në disfavor të PDIU, Partia e Idrizit ka 5 vota më pak se në 25 qershor)

Kutia 43, (S’ka ndryshim rezultati, PDIU ka 2 vota më pak se në 25 qershor)

Kutia 42 (Ndryshon rezultati në disfavor të PDIU. Partia e Idrizit ka tani 2 vota më pak se në 25 qershor)

Kutia 41 (Ndryshon rezultati, PDIU ka 7 vota më shumë se në 25 qershor)

Kutia 40 (Ndryshon rezultati, PDIU ka 6 vota më shumë se në 25 qershor)

Kutia 39 (S’ka ndryshim rezultati, PDIU ka 1 votë më shumë se në 25 qershor)

Kutia 38 (S’ka ndryshim rezultati, PDIU ka 1 votë më shumë se në 25 qershor)

Kutia 37 (Ndryshon sërish rezultati, në total PDIU ka 1 votë më shumë se në 25 qershor)

Kutia 35 (Ndryshon rezultati, PDIU ka 4 vota më shumë se në 25 qershor)

Kutia 33 (PDIU ka në total 1 votë më pak se në 25 qershor)

Kutia 32 (PDIU ka në total 2 vota më pak se në 25 qershor)

Kutia 31 (PDIU fiton edhe një votë, në total ka 2 vota më pak se në 25 qershor)

Kutia 30 (PDIU fiton një votë, në total 3 më pak se në 25 qershor)

Kutia 28 (PDIU me 4 vota më pak se në 25 qershor)

Kutia 27 (Zerohet rezultati i PDIU, nuk ka asnjë votë më shumë se në 25 qershor)

Kutia nr. 1874/2 (PDIU i jane hequr 3 voto)

Në kutinë e 26 PDIU-së i janë hequr dhe tre vota qe i kishin mbetur nga rinumerimi i kutise 25 e cila permbysi rezultatin.

Kutia 25 (PDIU i hiqen 9 vota)

Në kutinë e 25 PDIU-së i janë hequr 9 vota të cilësuara si të pavlefshme. Pra nga 12 qe kishte tani PDIU zbret ne 3 vota.

Kutia nr. 1855 (PDIU bie me 1 votë)

PS ka marrë 279 vota, ndërsa PDIU 9 vota. PDIU ka 1 votë më pak nga numërimi i parë. Pra bie në total në 12 vota më shumë.

Kutia nr. 1845/6 (PDIU bie edhe me 1 votë)

PS ka 310 vota ndërsa PDIU 15 vota. PDIU këtu minus një votë. Janë numëruar 23 kuti nga 64. Në kutinë e 23, PDIU-së iu hoq 1 votë, u cilësua e pavlefshme

Kutia nr. 1819 (PDIU zbret me 3 vota)

PS ka marrë 192 vota; PDIU ka marrë 4 vota. PS minus katër vota, PDIU, 3 vota më pak se në 25 qershor tek kjo kuti. Në kutinë e 22, PDIU-së iu hoqën 3 vota, u cilësuan të pavlefshme

Kutia nr. 1853 (PDIU nuk ndryshon)

PS 186 vota; PDIU 15 vota. Përputhen me rezultatin e 25 qershorit. Nuk ka ndryshime. Shkon në 21 numri i kutive të rinumëruara.

Kutia nr. 1851/1 (PDIU nuk ndryshon)

PS ka marrë 244 vota; PDIU ka marrë 12 vota. PS minus një votë ndërsa PDIU nuk ndryshon. Deri tani janë numëruar 20 kuti nga 64. Idrizit i duhen edhe 22 vota të marrë mandatin në Tiranë. PS shkon në 4 vota minus.

Kutia nr. 1796/1

PS 187 vota; PDIU 19 vota. PS minus tre vota, ndërsa PDIU nuk ndryshon

Numërohen 19 kuti nga 64

Në 19 kutitë e para, PDIU ka marrë 16 vota më shumë se në 25 qershor. 10 nga votat që mori PDIU, në 25 qershor i ishin llogaritur PDS; 6 votat e tjera për PDIU në 25 qershor ishin cilësuar të pavlefshme.

Kutia nr. 1773 (PDIU 2 vota plus)

PS 193 vota; PDIU 12 vota. Këtu PDIU ka dy vota plus ndërsa PS katër vota plus. Janë numëruar 18 kuti nga 64 gjithsej për rinumërim. Idrizit i duhen edhe 22 vota për të fituar mandatin.

Kutia nr. 1775 (PS bie me 1 votë)

PS-296 vota; PDIU-5 vota. Nuk ka ndryshim PDIU, vetëm PS bie me një votë.

IDRIZI NË KQZ

Kreu i PDIU-së Shpëtim Idrizi ka shkuar në KQZ. Shumë entuziast, Idrizi është afruar tek vëzhguesit, ndërkohë që aktualisht PDIU ka 14 vota më shumë se në 25 qershor në 16 kuti të hapura. Janë ende edhe 48 kuti për t’u rinumëruar. Sipas PDIU me 38 vota plus nga 25 qershori Idrizi mund të marrë mandatin në Tiranë.

Kutia. nr 1771 -(PDIU 1 votë shtesë)

PS 176 vota (PS i hiqet një votë)

PDIU 16 vota. (PDIU 1 votë plus). Janë edhe 48 kuti për të numëruar.

Kutia nr 1736- (PDIU 8 vota shtesë)

PS 266 (Nuk ka ndryshim rezultati)

PDIU mori 8 vota (8 vota i ishin numëruar PDS)

Kutia nr 1757- PS i hiqet një votë

PS 151 (Kishte 152 vota)

PDIU 21 (Rezultati për PDIU në këtë qendër nuk ndryshon)

Kutia nr. 1682/1- PS i shtohet një vote

PS- 210 (Kishte 209 vota)

PDIU-5 (Rezultati për PDIU në këtë qendër nuk ndryshon)

Kutia nr. 1665 – PS i hiqet 1 votë

PS 316 (Kishte 317 vota)

PDIU 7 (Rezultati për PDIU në këtë qendër nuk ndryshon)

Kutia Nr.1615/3 – PS i hiqet 1 votë

PS 299 (Kishte 300 vota)

PDIU 18 (Rezultati për PDIU në këtë qendër nuk ndryshon)

Kutia Nr.1670 – PDIU i shtohet 1 votë

PS 102

PDIU 1 (PDIU më herët në këtë qendër nuk kishte asnjë votë)

Kutia Nr.1608 – Nuk ka ndryshim rezultati

PS 205

PDIU 11

Kutia Nr.15 37 – PS i hiqen dy vota

PS 303 (Rezultati i parë ishte 305)

PDIU 13

Kutia Nr.15 38 – Nuk ka ndryshim rezultati

PS 229 vota

PDIU 7 vota

Kutia Nr.1587 – PDIU i shtohen 2 vota

PS 114

PDIU 2 (PDIU më herët në këtë qendër nuk kishte asnjë votë. Votat ishin për PDS)

Kutia Nr.1532 – Nuk ka ndryshim rezultati

PS 244

PDIU 38

Kutia Nr.2113 – Nuk ka ndryshim rezultati

PS 48

PDIU 1

Kutia me Nr.1558/1 – PDIU i shtohet 1 votë

PS 148 vota

PDIU 1 votë (PDIU më herët në këtë qendër nuk kishte asnjë votë)

WW

Kutia me Nr. 1670 – PDIU i shtohet 1 votë

PS – 102 vota

PDIU – 1 votë (PDIU më herët në këtë qendër nuk kishte asnjë votë)

Kutia Nr.1744 – Nuk ka ndryshim rezultati

PS 121

PDIU 18

PRETENDIMET E PARTIVE

Ndërsa PDIU-ja kërkon një mandat për Shpëtim Idrizin dhe rinumërimin e 41 kutive, edhe PS-ja kërkon rinumërim të 23 kutive, pasi sipas tyre ka mospërputhje mes pamjeve filmike që disponojnë dhe shifrave në tabelat e rezultateve. Shpëtim Idrizi, kreu i PDIU-se e ka humbur mandatin për 38 vota, ndërkohë që PDIU pretendon se asaj i mungojnë të paktën 66 vota në disa kuti votimi në Qarkun e Tiranës.





(BalkanWeb)