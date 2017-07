“Marrëzia nuk ka brirë por ka atletet dhe çitjanet e Noriegës në tapet të kuq”

Veshja e kryeministrit Edi Rama, në samitin e Triestes nuk ishte gjë tjetër veçse një dëshmi e çrregullimit të personalitetit të tij. Kështu e ka komentuar ish-kryeministri Sali Berisha, mënyrën se si u paraqit Rama në një event shumë të rëndësishëm ku ishin pjesëmarrës liderët më të mëdhenj të Europës.

Me anë të një statusi në facebook, Berisha, shkruan se Rama po kërkon me çdo kusht që të tërheqë vëmendjen.

Duke parë situatën ekonomike dhe politike në vend, e cila lë për të dëshiruar, e vetmja mënyrë që Rama të jetë në qendër të vëmendjes është që të vishet çuditshëm dhe në mënyrë turpëruese.

Ja statusi i plotë i ish-kryeministrit Berisha:

Marrezia nuk ka brire por ka atletet dhe çitjanet e Norieges ne tapet te kuq!

Te dashur miq, i damkosur si autor i narko-shtetit te vetem ne Europe, Edivin Kristaq Rama ka filluar keto muajt e fundit te kryej akte bizare, deshmi flagrante e çregullimeve te personalitetit te tije,me te cilat ai beson se mund te terheq vemendjen dhe te zbehe ne nje fare menyre opinionet qe ejzistojne per te si Noriega i Europes. Keshtu, ai po i rikthehet ne forma te tjera ekzibicionizmit, sindrom nga i cili ai ka vuajtur shume ne mesin e viteve 90, kur, per te terhequr sado pak vemendjen, hypi lakuriq mbi nje gomar dhe shetiste me nje mikun e vet buze liqenit artificial te Tiranes, apo kur dilte cullak ne nje plazh publik se bashku me bashkeshorten e tij te radhes.

Po ne kuadrin e ketij sindromi, apo me sakte te themi nje varianti te ekzibicionizmit, ai ka zgjedhur çitianet dhe se fundi atletet per tu paraqitur me to ne samitet nderkombetare, ne pjesen e tyre zyrtare dhe jo kazuale apo jo zyrtare.

Me kete perversitet ndaj qendrimit protokollar te botes se civilizuar, i ndertuar jo ne dekada por dhe shekuj, Edi Rama ne radhe te pare tregon se nuk ka respektin minimal per personin e tij dhe se per te terhequt pak vemendjen e kolegeve te tij ben hokatarin, barsoletaxhiun apo lolon, dhe se fundi iu tregon atlete dhe çitjane dhe ben shkelesin e nje protokolli te ujdisur te vendeve te lira.

Ai harron se çdonjeri prej tyre ka veshjet e tij popullore, ka atletet personale per sport, por ne respekt ndaj vetes dhe kolegeve te tij, protokollit te takimit nuk i lejojne vetes te shperfille asgje nga protokolli i caktuar. Nga ana tjeter, me keto xheste ekzibicioniste vulgare, Rama mendon se shperfille perfaqesuesit e vendeve te tjera, por ne te vertet, me briret e tij ai fyen dhe lendon nje komb te tere duke treguar se kush i perfaqeson shqiptaret dhe si arrine kanabizimi te transformoje sjelljen, karakterin, seriozitetin e perfaqesuesit me te larte te ejzektutivit shqiptar.

Ai iken por koleget, stafet dhe mediat tallen me te, kurse faturen e brireve te marrezise se tij e paguajne shqiptaret! sb