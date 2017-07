Disa javë më parë nëna e këngëtarit të njohur Alban Skënderaj u nda nga jeta si pasojë e një sëmundje të rëndë.

Albani preferoi të qëndronte në heshtje gjatë gjithë kësaj periudhe, dhe vetëm sot ka ndarë disa fjalë pikëlluese në kujtim të nënës së tij.

“Mendoja se isha i afte me fjalet, por me dridhet zeri sa here qe mendoj per ty. Gjuha e zemres nuk ka nevoje per fjale!

TE DUA PERJETESISHT ENGJELLI IM”, – shkruan kantautori krah fotos ku duket me nënën e tij.