“Të zbatohet ligji si në Amerikë”, Artan Lame: Si do t’i mbajmë me bukë gjithë ata të burgosur?!

Një status ironik për të gjithë shqiptarët ka shprehur në rrjetin e tij Facebook, Artan Lame. Madje, ironia shkon deri në burgosjen e gjithë shqiptarëve, të cilët, sipas Lames, meritojnë të futen në burg për moszbatimin e rregullave e ligjeve ndaj mjedisit.

Kreu i ALUIZNI-t thekson se të gjithë shqiptarët do përfundonin në burg nëse në vendin tonë do zbatoheshin rregullat e Amerikës ku dënohen të gjithë ata që shkatërrojnë florën dhe faunën.

Statusi i Artan Lames:

“Ne Virxhinia paskan denuar me nje vit burg njerin se vrau nje shqiponje.

Nese te njejten gje do te donin ta benin ketu, nder viset tona kreshnike arberore; dhe pasi ti fusnin brenda te gjthe shqiptaret memedhetare per c’ka i kane bere flores dhe faunes se Shqiperise se tyre te dashur; dhe pasi te fusnin brenda edhe gjithe policet per te njeten arsye; kush do ta mbante me buke ne burg dhe ti ruante prapa hekurave gjithe nje popull qe e ka treguar me vepra qe e do atdhene si shqiponja folene?!”.