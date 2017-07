Masa antikombëtare, ja si nëpërkëmb Rama marrëveshjen e tregtisë së lirë me Kosovën

Tweet on Twitter

Nga Ervin Kaduku

Çmimi referencë i patates është bërë edhe një herë shkak për mosmarrëveshje midis Shqipërisë dhe Kosovës. Kosova nuk pajtohet me vendimin e autoriteteve shqiptare për caktimin e një çmimi referencë që duhet të llogaritet në dogana, i cili është nga 18 deri 19 centë për një kilogram. Kultivuesit dhe përpunuesit e kësaj kulture janë të shqetësuar, kurse ministritë përkatëse të Kosovës, deklarojnë se po bëjnë gjithçka që ky problem të zgjidhet. Bedri Kosumi, kultivues dhe përpunues i patates, tha për RTK se është habitur nga ky vendim, që i dëmton në masë të madhe prodhuesit në Kosovë. Kosumi, i cili bashkë me fermerë tjerë kultivon patate në mbi 500 hektarë. Ai u bën thirrje institucioneve të Kosovës që të ndërmarrin masa ndaj kësaj barriere, e cila po ndodh sërish, pavarësisht disa marrëveshjeve qeveritare ndërmjet dy vendeve.

Lidhur me këtë vendim të autoriteteve shqiptare, reaguan ministrat në detyrë, ai i Financave, Avdullah Hoti dhe Tregtisë, Hykmete Bajrami. Kjo e fundit deklaroi se qeveria e Shqipërisë duhet ta heqë çmimin referencë për pataten e Kosovës. Në të kundërtën, Bajrami tha se do të ndërmerren masa reciproke ndaj Shqipërisë, ndonëse sqaroi se është duke u punuar në zgjidhjen e kësaj situate. Ndërkohë, ministri në detyrë, Avdullah Hoti, tha se ky çmim referencë është i lartë dhe i dëmton prodhuesit e Kosovës dhe nëse nuk ka lëvizje nga Shqipëria, do të shqyrtohen masat e tjera ligjore.

Problem politik

Problëmi është më i rëndë se sa duket. Nuk është fjala vetëm tek fitimi që kërkon të futë në arkën e shtetit dogana shqiptare, duke vendosur çmime të larta referencë për produktin e Kosovës. Ministrja Bajrami ka thënë se të dy qeveritë kanë nënshkruar marrëveshjet e Tregtisë së Lirë dhe ato nuk ka se si të mos zbatohen.

Reagimi i Bajrami në Facebook:

Marrëveshjet e Tregtisë së Lirë janë në favor të zhvillimit ekonomik vetëm kur vendet nënshkruese zbatojnë ato drejt dhe duke respektuar partnerët e tyre. Prodhuesit e vendit tonë shpesh po përballen me barriera nga vendet fqinjë. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë është e gatshme për ju dalë në mbrojtje prodhuesve dhe njerëzve të vyeshëm të vendit tonë. Për rastin e patates tashmë kemi kontaktuar autoritetetshqiptare, kemi kërkuar largimin të menjëhershëm të çmimit referent. Përndryshe, ne do të veprojmë njëjtë për produktet që Shqipëria eksporton në Kosovë. Kam biseduar me Ministrin Hoti, Drejtorin e Doganave të Republikës së Kosovës dhe po punojmë të tejkalohet ky problem. Qeveria e Republikës së Kosovës dhe Qeveria e Republikës së Shqipërisë kanë marrëveshje të nënshkruara dhe duhet të zbatohen pasi në të kundërtën humbet arsye e këtyre dokumenteve që kanë firmat e Kryeministrave të dy vendeve.

Produkti

Produkti për të cilin Kosova ka një ekonomi shkalle më të zhvilluar se ne, po nxjerr në pah të metat e korrigjuara artificialisht në tregun shqiptar. Për shkak të çmimit të referencës, patatja nga Kosova kushton dy herë më shtrenjtë se prodhimi në Shqipëri. Paguajnë blerësit shqiptarë.

Ministria jonë e Financave dhe Drejtoria e Përgjithshme e Doganave pengojnë importin nga Kosova, ku çmimi real i patates në tregun kosovar të shumicës është vetëm 10 cent (euro)/kg. Ky çmim është 40% më i ulët se ai i ofruar nga fermerët tanë. Çmimet e referencës së bashku me kostot e shtuara të transportit i frenojnë tregtarët shqiptarë që të importojnë, edhe kur gjejnë çmime shumë të ulëta blerje.

Në Shqipëri prodhohen rreth 200 mijë tonë patate në vit dhe sasia e importuar është rreth 22 mijë tonë, gati gjysma e eksportit kosovar të patates. “Dëmi ekonomik që po i shkaktohet Kosovës nga mostrajtimi në mënyrën e duhur të produktit të patates, kap vlerën e 2.5 milionë eurove”, ka thënë kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu.

Prodhuesit kosovarë: Duam treg të lirë

Fermerët kosovarë janë të shqetësuar për kushtet e vështira të eksportit në tregun tonë. Shqipëria është ndër destinacionet më të synuara të tregut kosovar të patates, i cili prodhon rreth 50 mijë tonë mbi nevojat e tregut të brendshëm. Mundësia për të sjellë prodhime në një rrugë tashmë të ndërtuar do të ofronte njëkohësisht çmim konkurrues në tregun shqiptar. Të gjitha konfliktet e lindura dhe shqetësimet e ngritura edhe nga përfaqësues të biznesit të dy vendeve, vijnë me shtimin e prodhimit, i cili në vetvete duhet parë si një hap pozitiv. Prodhuesit kosovarë tregojnë se nuk u përballën me këto pengesa vite më parë, kur prodhimi ishte i pakët si në Shqipëri, edhe në Kosovë.

Bedri Kasumi, sipërmarrës i kompanisë “Pestova”, prodhon, tregton e përpunon pataten kosovare, por jo vetëm atë. Prej tre vitesh ai e merr pataten e hershme në zonën e Fushë-Kuqes në fermat e mbjella për llogari të tij. “Ne duhet të kemi një marrëdhënie reciproke të rregullt”, thotë Kasumi, duke shtuar se do të donte të mos haste pengesa në eksportin e patates në vend, ashtu sikurse nuk pengohet për të importuar nga këtu. Shqetësimi nuk qëndron te ndërmarrja e tij e prodhimit, por te fermerët kosovarë. Kasumi interesohet të plotësojë ciklin e prodhimit dhe tregon se prodhimin e fermave të tij në Kosovë e Shqipëri e nxjerr në treg në formën e patatinave.

Për tregtinë e patates jashtë rajonit, ai furnizohet nga fermerët kosovarë. Kosova prodhon mesatarisht 80 mijë tonë patate në vit. Ndaj, domosdoshmërisht duhet t’i drejtohet eksportit rajonal. Krahasuar me vendet fqinje, Shqipëria është bërë tregu më pak i favorshëm për tregtinë e patates. Me Serbinë, çmimi i referencës së patates është 0.08 cent (euro), me Malin e Zi, 0.10 cent, etj.