Berisha publikon denoncimin: Ja drejtori i Ramës që merr ryshfet

Ish-kryeministri Sali Berisha ka denoncuar një tjetër rast të marrjes së ryshfetit nga zyrtarët e lartë.

Bëhet fjalë për Drejtorin e Aluiznit në Gjirokastër, i cili sipas Berishës, kërkon ryshfet për çertifikatën e legalizimit.

Më tej, ish-kryeministri publikon denoncimin e qytetarit, duke shtuar se ryshfeti është standardi ligjor i shtetit të Noriegës.

Ja denoncimi:

Rryshfeti eshte standarti ligjor i shteti te Norieges!

Qytetari dixhital denoncon:

Drejtorin e Aluiznit te Gjiokastres, se kerkon rryshfet per certifikaten e legalizimit.

Lexoni mesazhin e tij! sb

“Mirembrema z.Berisha!Doja te ndaja nje shqetesim me ju.Ne Gjirokaster drejtori i Aluiznit per te dhene certifikaten e pronesise kerkon leke pa iu dredhur qerpiku fare.Shkoi babai im per te pyetur c’behej me dokumentat dhe drejtori i thote:-Sa do me japesh?Nuk kam as inat personal as gje tjeter.Thjesht duam te drejten qe na takon.Rama trumbeton per certifikatat falas por s’po shohim gje.Ju faleminderit!”