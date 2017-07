IUSY përgënjeshtron FRESSH-in: Festivalin e Euro-Socialisteve e organizon LRI, FRESSH suporton festivalin

Internacionalia e te rinjve Socialist, organizata politike rinore me e madhe ne bote, do te festoj pervjetorin e 110 te krijimit ne Jale, Shqiperi ne datat 15-20 Korrik ne lidhje me Festivalin Boteror te IUSYt 2017 me teme “Ne nuk shohim kufi”.

Eventi mbahet nga LRI dhe suportohet nga Fressh dhe Partia Europiane Socialiste.

Ky Festival do te presi me shume se 1000 pjesemarres nga e gjithe bota, perfaqesues te 60 shteteve dhe 90 organizata, ky do te jete nje event qe kerkon te diskutoje, debatoje dhe te nxjerre konkluzione per menyra se si te rinjte progresiste te organizatave anetare te IUSY te mund te jene “NE TE GJITHE BOTEN PER TA NDRYSHUAR”

Me vullnetin qe te rinjte te perfshihen ne lidershipin e politikberjes, Festivali do te kete pjesmarres edhe lider boteror dhe gjithashtu Presidentin e zgjedhur te Shqiperise dhe Kryeministrin ; ku lider te IUSY , pjesmarres te festivalit do te mblidhen si te barabarte per te perkrahur progresivitetin dhe per te kapercyer problemet globale.

Deklarata per shtyp qe ka dale sot ne mendiat shqipetare duke na cituar gabimisht dhe e atribuar FRESH-it nuk ka as pelqimin e as te dhenat nga ne dhe nuk perfaqeson konstruktivitetin dhe ambjentin pozitiv mbi te cilin ky event po organizohet.