Debati për kreun e PD-së/ Detaje nga replikat e takimit, Selami godet ashpër Sorosin

Kandidatët për kryetarë të Partisë Demokratike, Lulzim Basha dhe Eduard Selami u përballën ditën e djeshme në një debat dhe bashkëbisedim me demokratët e Korçës. Dy pretendentët për karrigen e kryetarit të PD – së bënë një analizë për humbjen e 25 qershorit ndërsa diskutuan edhe rreth vizionit të tyre për drejtimin e Partisë Demokratike. Në fjalën e tij, Lulzim Basha tha se PD nuk bëri dhe nuk do të bëjë kurrë pakt me krimin për të ardhur në pushtet. Duke u ndalur tek zgjedhjet e 25 qershorit, Basha u shpreh se e gjithë fushata e socialistëve ishte shitblerja e votës. Ai shprehu bindjen se akti i parë duhet të jetë bashkimi i brendshëm në parti. “ Ne nuk bëmë dhe as nuk do bëjmë pakt me krimin për të ardhur në pushtet. Ne ishim partia e vetme që erdhi me një program, me një ofertë, me një alternativë, që erdhi nga nevojat e qytetarëve të cilat nuk i shfletuam gazetave dhe revistave dhe as nuk i shpikëm në laborator politik, por bashkë i prekëm këto 4 vite. Me dhjetëra herë unë kam qënë bashkë me ju tek biznesi i vogël i Korçës, tek fasonët, tek prodhuesit, tek agrobiznesi, tek fermerët, tek pensionistët, tek studentët. Ka qënë kjo prekja e realitetit që e bëri programin tonë realist në problemet më akute që kërkonin zgjidhje. Por ç’rëndësi ka kjo, kur nuk ka proces, kur nuk ka zgjedhje. Kur pala tjetër nuk ofron asgjë. Sepse e gjithë fushata, ishte tek shitblerja e votes. Nuk ka shqiptar që se kupton diferencën mes partive që shesin e blejnë votën dhe përdorin bandat dhe partisë së vetme që ka vlera, parime, ka program, ka zgjidhje. Kuotën morale ta bashkojmë me forcën tonë numerike dhe politike. Akti i parë, bashkimi i brendshëm”, deklaroi Basha.

Qëndrimi

Gjatë përballjes së djeshme mes kandidatëve për kreun e PD – së, Eduard Selami deklaroi se humbja e 25 qershorit erdhi për shkak se PD nuk ngjalli dot shpresën tek shqiptarët por edhe për shkak të largimit nga demokratët. Selami theksoi se është i domosdoshëm demokratizimi i partisë dhe vendosja e rregullave sërish brenda PD – së. “Mendimi im është që kjo humbje nuk ishte e papritur. Kjo humbje kishte kohë që ne e shikonim si demokratë. Nëse do ta përmbledh me një fjali, arsyeja e humbjes tonë dhe e humbjes së shpresës së shqiptarëve është largimi nga demokratët. Fatkeqësisht, Partia Demokratike nuk funksionon më si parti demokratike e bashkëkohore dhe nuk ka demokraci të brendshme që ne meritojmë. Unë kam qenë deputet dhe kam pasur nderin tu përfaqësoj ju në vitin 1992 në Korçë. Të gjitha propozimet atëhere kalonin përmes aktivit të degës me propozime nga seksioni, me propozime nga grupseksionet derisa shkonin deri lart. Unë mendoj se po ti rikthehemi demokratizimit të brendshëm, kur të fitojmë besimin e njëri-tjetrit, atëhere ne do të kemi të drejtë të na besojnë edhe votuesit tanë, simpatizantët tanë dhe qytetarët shqiptarë. Duhet të rikthehemi tek vendosja e rregullave dhe funksionimi demokratik brenda vetes tonë”, tha kandidati për kreun e Partisë Demokratike. Gjatë ditës së djeshme, kandidatët patën takime me demokratët e Pogradecit, Devollit, Maliqit dhe Ersekës.

Gjate prezantimit të platformave para demokrateve në Korçë, njëri prej tyre i ka pyetur të dy kandidatet, se cili ishte pozicioni i tyre në raport me Sorosin. Selami deklaroi se ai nuk ka asnjë lidhje me ketë organizate, ndërsa fakti qe bashkëshortja e tij punon për fondacionin e Xhorxh Soros nuk ka ndikim në vendimmarrjen e tij.Edhe kandaiti tjetër, Lulzim Basha ka mohuar të ketë lidhje me multimiliarderin, duke e konsideruar organizatën e tij, si mbështetëse te socialistëve dhe Ramës. Por pas deklaratës së tij, Selami i ka kërkuar Bashës të tregohet i sinqertë dhe të tregojë që bursën ne Holandë e ka marrë nga Sorosi. Por Basha, nuk ka pranuar argumentin e Selamit, duke thënë se bursa e tij nuk është financuar nga Soros ,por nga një fondacion tjetër.