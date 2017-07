Nëna e 20-vjeçarit që u vetëhelmua: Djalin e çova në këmbë në Spital, fjalët e pakta që shkëmbyem rrugës

Dramatik ka qenë rrëfimi i nënës së 20-vjeccarit nga Fieri, i cili i dha fund jetës duke pirë fostoksinë. Në një intervistë për ‘Panorama’, Aida, tregon momentet kur dërgoi djalin, Eneo Ferkon, në Spital.

Mes dhimbjes dhe lotëve, ajo tha se rrugën e bënë në këmbë dhe djali nuk i tregoi shumë detaje. Më pas, në Spital ajo besonte se djali do të mbijetonte, por në fakt nuk ndodhi kështu.

“E mora djalin për krahu dhe ecëm në këmbë deri në spital. Iknim të dy bashkë dhe ai ecte normalisht. Nuk flisnim. Vetëm se unë ecja me nxitim dhe ai në krahun tim, por me nxitim. Kur vajtëm afër spitalit, i ndjeva aromën e helmit. I doli një si duhmë nga goja dhe aty u trondita shumë. E pyeta se si ishte dhe më tha se ndihej i lodhur e po i vinte gjumë. E mbajta për krahu në ato pak metra dhe arritëm në spital. Te dera i thashë rojës që djali më kishte pirë fostoksinë. Ai alarmoi të gjithë spitalin dhe erdhën me vrap mjekë e infermierë t’i jepnin ndihmë. Mua nuk më dhanë detaje në fillim. Edhe unë sikur u ngroha kur pashë shërbimin e mjekëve në grup. Besova që djali ia hodhi. Më vonë mjeku tha se do ta fusnin në oksigjen dhe kjo më trembi. E çuan në reanimacion dhe më tha mjeku se do prisnim 6 orë, dhe kur e pyeta po pas 6 orësh, ai m’u përgjigj, pastaj do të presim 12 orë, por më kërkoi që të sillja në spital të afërmit e mi, duke më paralajmëruar që gjendja ishte kritike.”, tha Aida.

Mes të tjerash ajo theksoi se priste me shpersë nga aparaturat, që djali i saj të bëhej më mirë. “Kërkuan babanë e djalit, por unë s’i kisha kontaktet që pas ndarjes dhe nuk e di si e lajmëruan. Por më shpejt erdhi vëllai im dhe motra ime, të cilëve mjeku u tha se djali nuk shpëton, vetëm nëse Zoti bënte mrekulli…Të tëra mjekimet po i bëheshin këtu. Unë mbaja sytë nga aparati i zemrës dhe i lutesha Zotit për mrekullinë. Doja të më merrte mua në vend të djalit”, pohoi për ‘Panorama’ nëna e të riut që u vetëvra pak ditë më parë, pasi ishte ndarë nga e dashura e tij