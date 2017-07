“Rama del në origjinë”. Ja përgjigja që ju kthen qytetarëve pas votimeve (FOTO)

Kryeministri Edi Rama, i është rikthyer zakonit të vjetër duke ju përgjigjur me një gjuhë të ashpër dhe egoiste qytetarëve që i kërkojnë llogari në Facebook.

Mesa duket Rama, harroi lutjet ndaj qytetarëve para 25 qershorit ku ju kërkonte timonin e vetëm dhe premtonte mrekullia.

Sot ai ëhstë kthyer sërish ai që ishte, me urrejtje dhe arrogancë kundër kujtdo që ankohet për këtë ‘parajsë’ që ka ndërtuar Rama në shqipëri.

Për më shumë lexoni komentet dhe replikat mes ramës dhe qytetarit:

Komentuesi: O daku viti 2017 e kena ujin akoma me orar m x ca turizmi po flet? Vjen turisti t lahet me sapllake?

Replika e Rames: Visuar Isi Dalipi une s’kam shkop magjik dhe nuk besoj se kjo historia e ujit eshte e re per ty, nderkohe qe zgjidhja e problemit kerkon kohe, durim, riorganizim, fonde dhe sjellje korrekte te te gjithe konsumatoreve te kesaj pasurie te madhe qe kemi e qe e shperdorojme si s’ka me zi prej kaq shume vitesh! Sa per dijeni ujin e pijshem e kane bashkite, as ministria e bujqesise as ministria e imagjinates, por natyrisht ky nuk eshte justifikim sepse ti ke te drejte ne thelb. Ndersa ate kerrcitjen per Bahamas mire eshte ta rishikosh se ke ngatrru person daj????