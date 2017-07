Linja të çmendura të dy mamave seksi (Foto)

Bëhët fjalë për këngëtaret Ingrid Gjoni dhe Soni Malaj, të cilat sot kanë postuar foto tërheqëse, ku tregojnë ndër të tjera linjat seksi. Ingridi, e cila pak ditë më parë çmendi rrjetet sociale me një foto me bikini të kuq sot ka postuar një tjetër nga plazhi ku duket që është me të birin Paridin. Ndërsa Soni edhe pse nuk ka postuar foto me rroba plazhi, sërish ka arritur që të tërheqë vëmendje me këtë foto me veshje provokuese. Kujtojme qe Soni eshte e ema e Anës, rreth 5 vjeçe.