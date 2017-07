Dëshmia e plotë/ Denis Shtraza: Si u njoha me Gaz Çollakun. Ndërsa me Dalipajn u takova në…

Denis Shtraza, i akuzuar si bashkëpunëtor në rrëmbimin dhe vrasjen e Gazmend Çollakut në Durrës, dëshmoi dje në Gjykatën e Krimeve të Rënda se nuk ka lidhje me krimin e ndodhur. Duke pretenduar se është arrestuar gabimisht, Shtraza tha se në momentin që është rrëmbyer Çollaku, ndodhej në Tiranë duke pirë kafe me një shoqen e tij, Marsela.

E ndërsa nuk preferoi që në gjykatë të jepte edhe mbiemrin e vajzës, Shtraza tha se kishte frikë se mos kishte të njëjtin fat si shoku i tij, Ervin Dalipaj. Ky i fundit ishte në kërkim nga policia si person që kishte gisht në rrëmbimin e Çollakut, ndërsa në Sukth të Durrësit iu bë atentat bashkë me mikun e tij, me të cilin ishin duke lëvizur në të njëjtën makinë. Deniz Shtraza këmbëngulte se me Çollakun kishte raporte të mira shoqërore dhe se vrasjen e tij e kishte mësuar në polici, pasi ishte ndaluar.

“Me Gazmend Çollakun jam njohur në vitin 2008 në burg. Ai ka qenë i dënuar për plagosje, unë për armëmbajtje. Kemi pasur raporte të mira bashkë. Nuk kemi pasur konflikte. Në burg mbanim edhe agjërim bashkë. Madje, kur unë dola nga burgu, i kam dërguar edhe cigare”, – iu përgjigj i pandehuri Denis Shtraza pyetjeve të prokurorit të Krimeve të Rënda.

Ai pohoi më tej, se në vitin 2013 ishte plagosur me armë në një lokal në Durrës, dhe se për këtë gjë nuk e kishte fajësuar asnjëherë Gazmend Çollakun. “Për këtë ngjarje drejtësia ka dënuar disa persona dhe për mua kjo histori është e mbyllur”, – u shpreh Shtraza.

Ndërsa, në lidhje me ditën kur u rrëmbye Çollaku, Shtraza përmendi si alibi se ndodhej në Tiranë pasi ishte takuar me një shoqen e tij. “Isha duke pirë kafe me një shoqen time, quhet Marsela. Kam frikë ta them mbiemrin se ça s’po ndodh këtu”, – pohoi Shtraza. Lidhur me këtë gjë, avokatët mbrojtës të të pandehurit kërkuan që vajza në fjalë, gjeneralitetet e plota të së cilës janë në dokumente, të thirret në gjykatë për të dëshmuar, por që procesi të zhvillohet me dyer të mbyllura, për të ruajtur anonimatin e saj, e për rrjedhojë edhe jetën.

Gjatë dëshmisë së tij, Shtraza foli edhe për mënyrën sesi ishte njohur me të ndjerin Ervin Dalipaj, si dhe takimin që kishte pasur me të ditën që është rrëmbyer Çollaku. Denis Shtraza tha dje se në procesverbalin e policisë, disa nga deklarimet e tij janë shkruar tamam nga policia e disa gjëra jo, për këtë fakt, mbrojtja e të pandehurit tha se Shtraza ka pohuar se ditën që ka ndodhur ngjarja është takuar dy herë me Dalipajn dhe kur e ka takuar, i ka thënë “eja më merr pas 3 orësh” dhe jo siç është shkruar në procesverbal se kanë qëndruar për 3 orë.

Ndonëse janë në pritje të mbërritjes së një akt-ekspertimi nga Gjermania të sistemit GPS të makinës me të cilën udhëtonin Ervin Dalipaj dhe Denis Shtraza, në seancën e djeshme prokuroria depozitoi prova shkresore e materiale të kamerave të sigurisë që tregojnë udhëtimin e Shtrazës, si dhe një procesverbal ku rezulton se gjatë hetimeve paraprake për këtë dosje, janë pyetur edhe shtetasit Emiljano Shullazi dhe Gilmando Dani.

Prokurori: Në çfarë rrethanash jeni njohur me Gazmend Çollakun?

Shtraza: Jemi njohur në burg.

Prokurori: Kur, në çfarë viti?

Shtraza: Në vitin 2008.