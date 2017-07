“Askush nuk i blen fotografitë e mia, ja ku i keni falas: Mosul 2017”

Një fotograf që ka dokumentuar përmes imazheve fragmente nga lufta në Mosul është detyruar t’i publikojë falas pasi asnjë gazetë apo media s’ka pranuar t’i ofrojë para në këmbim.

“Emri im është Kainoa Little, jam fotograf i konflikteve ushtarake. Isha në Mosul në prill dhe maj të vitit 2017 kur po zhvillohej lufta e forcave ushtarake të Irakut për të çliruar qytetin nga ISIS.

Provova por nuk munda të gjej gazeta apo media të gatshme të blinin fotografitë e mia. Ushtarët me ushqyen dhe më bënë vend ne mesin e tyre ndërsa refugjatët toleruan prezencën time në disa nga ditët më të vështira të jetës së tyre. Ata me shumë të drejtë prisnin që unë të tregoja historinë e tyre.

Më e keqja për mua si fotograf i pafinancuar nga askush, nuk është se nuk do të jem në gjendje të paguaj qiranë , por fakti që askush nuk do mund të njihet me atë që pashë unë. Dua t’i jap zë atyre njerëzve pa zë. Kështu që unë po publikoj foto me shpresën se bota do të njihet me fatin tragjik të njerëzve në Mosul”, ka shkruar ai.