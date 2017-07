Horoskopi për ditën e enjte – 6. korrik 2017

Mos mendoni për të nesërmen, por përqendrohuni për të tashmen. Pozitiviteti i Venusit, ju sugjeron që të rrini me ata persona që ju bëjnë të ndiheni mirë në mënyrë që të argëtoheni dhe relaksoheni. kujdes bëni me shëndetin, do jetë disi delikat.

DEMI

Për të lindurit e kësaj shenje do të jetë një ditë e mbushur me ulje- ngritje. Megjithatë mos u druani, pasi ka disa projekte të cilat duhet t’i çoni përpara dhe që të gjithë do dalin me rezultate pozitive. Financat do arrini t’i mbani nënë kontroll falë menaxhimit tuaj të mirë.

BINJAKET

Për të lindurit e kësaj shenje do jetë një ditë e kënaqshme, ndërsa planetët nuk do e kursejnë mbështetjen e tyre. Do të ktheheni të buzëqeshni me partnerin/en tuaj, të cilin kohëve të fundit e keni lënë disi pas dore. shëndeti disi delikat, por asgjë për t’u shqetësuar.

GAFORRJA

Gjatë kësaj të marte, do të doni të pushoni dhe të relaksoheni. Një numër i madh planetësh do ju buzëqeshin, duke ju ndihmuar në hapat që do të bëni në punë dhe kjo do sjellë përfitimet të mira ekonomike. Beqarët do prferojnë të mbajnë të njëjtin status.

LUANI

Bujaria e Venusit dhe ndikimi i Hënës në shenjën tuaj, do ju ndihmojnë jo pak. Gjatë kësaj të marte do të ketë një harmoni perfekte të aleancave të çmuara, duke lënë mënjanë mosdakordësitë e vjetra. Beqarët nëse duan të mos qëndrojnë më vetëm, bëjnë mirë t’i marrin më seriozisht ftesat për takime.

VIRGJERESHA

Vendosmëria dhe kthjelltësia për të zgjidhur problemet, do t’iu çojë në një fazë të re. Planetet e bëjnë gjithçka më të lehtë, duke bërë që të çoni deri në fund diçka që keni nisur. Ditë e qetë për të dashuruarit, do kuptoheni shumë mirë me njeriun e zemrës.

PESHORJA

Nuk ju mjafton më që të vini në punë fantazinë, por duhet të veproni konkretisht. Një Hënë e guximshme, do t’iu ofrojë si në një pjatë argjendi mundësi shumë të mira, të cilat ju duhet t’i kapni. Në punë bëni mirë që projektet që keni marrë përsipër t’i ndani me kolegët që suksesi të jetë më i madh.

Akrepi Akrepi

Gjatë kësaj të marte do të dominoheni nga nervozizmi dhe do të jeni të tensionuar. Në punë planetët nuk do jenë shumë të qartë, kështu që duhet të bëni kujdes gjatë kësaj dite. mundohuni të shmangni çdolloj konflikti si në punë ashtu edhe në jetën tuaj private apo familjare.

SHIGJETARI

Ylli juaj drejtues nuk ju buzëqesh, por shpirti juaj energjik, do bëjë që t’ia dilni mbanë me çdo gjë. Euforia që ju karakterizon do ju karikojë tej mase, duke bërë që të ndiheni mirë. Shëndeti juaj do jetë disi delikat sot, kujdesuni pak më shumë për veten.

BRICJAPI

Do të dëshironit që partneri/ja juaj të kuptojë ndjenjat tuaja më të thella, por nuk jeni aspak në të njëjtën gjatësi vale dhe kjo do t’iu tensionojë. Sa i takon punës, po studioni një sërë iniciativash të ndryshme, për projektet e ardhshme.

UJORI

Ndikimi i Hënës në shenjën tuaj do ju dhurojë një ditë të jashtëzakonshme. Do të planifikoni mirë lëvizjet tuaja dhe projektet që keni në plan prej disa kohësh do të marrin jetë shumë shpejtë. Dita do të kalojë në harmoni të plotë dhe pa shqetësime. Financat do jenë të mira.

PESHQIT

Sot duhet të organizoheni sepse koha që keni në dispozicion nuk është e mjaftueshme për të mbyllur çdo aktivitet të menduar. Për të lindurit e kësaj shenje do të jetë një e martë e shoqëruar me nervozizëm. Është e vërtetë që natyra juaj luftarake, nuk do ju lërë të qetë, por bëni mirë të reflektoni dhe të veproni me qetësi.